（巴黎／伦敦／柏林综合讯）欧洲大片地区本周预料将遭新一波热浪席卷。这将是欧洲自5月以来遭遇的第五波异常高温天气。

《纽约时报》星期天（8月9日）报道，“热穹顶”（heat dome）正在欧洲大陆上空逐渐增强，预计极端高温本周将侵袭欧洲，首先出现在法国、西班牙和意大利部分地区，随后向中欧移动。预料，本轮冲击的最高温会出现在德国、波兰和捷克。

“热穹顶”是指大范围高压系统长期稳定停滞在某一区域上空，像“锅盖”或“罩子”一样压制热空气并阻断热量向外扩散。

西欧、中欧和南欧多地星期天已发布高温预警。其中，意大利西部和南部，以及克罗地亚西部处于最高级别的红色预警状态。气象预报警告，气温急升叠加极端干燥天气持续，发生特大野火的风险加剧。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心星期一（10日）报告，西欧经历有记录以来最热的6月至7月，平均气温达到21.62摄氏度，比平均值高出2.79度，超过2022年创下的最高纪录。

高温导致法国和西班牙7月遭遇历来最严重的森林大火之一；欧洲的其他国家、美国西北部和加拿大也出现严重火情。

7月份，全球海洋表面平均温度达到20.96摄氏度，打破2023年创下的最高纪录，而且是连续第二个月刷新。这在一定程度上是受欧洲周边海域热浪和太平洋强劲厄尔尼诺现象所影响。

高温加上干旱，克罗地亚东北部巴蒂纳的多瑙河水位大降，露出大片沙洲。（法新社）

这股热浪导致欧洲多条河流的水量处于异常低位。塞纳、莱茵和多瑙这些主要河流的情况尤为严重，对多国的供水、灌溉以及能源生产造成影响。

由于水位过低，莱茵河关键河段的货运交通本周面临断航风险，如果无法全线通航，就必须分段运行。

英国水库的水位也持续下降。在英格兰，几乎所有水库的水位都低于常年均值，其中五座更是降至极低水平。

经济学家指出，6月与7月的夏季高温对欧盟造成的经济损失可能空前。目前，超过六座核电机组因冷却困难被迫停机或减产；玉米与向日葵等作物的收成在7月减少6%至7%。

德国保险公司安联（Allianz）估算，单在6月两周，热浪就使得欧洲部分地区的国内生产总值减少0.3个百分点；到2030年，气候变化可能使西班牙、法国和意大利等受影响较大的经济体增长缩减5%至7%。