（华盛顿/德黑兰综合电）美国总统特朗普暗示，他倾向于通过加大经济施压，而不是发动新一轮大规模攻势，来迫使伊朗同意美方要求。分析认为，如今德黑兰自认在这场冲突中占据上风，这降低了美伊在短期内达成协议的可能性。

特朗普星期天（8月9日）接受美国新闻网站Axios电话采访时说，美国正低调处理与伊朗的冲突。他称：“我们在观望伊朗，他们面临着严重的通货膨胀，以及没钱的事实。”

他说，美国的海上封锁加剧伊朗的经济危机，而随着油价回落，战事给美国消费者带来的痛苦已经减轻。

针对与伊朗的反复博弈，特朗普坚称：“事情会解决的。它总能解决。这就像下棋一样。”

伊朗外交部发言人巴加埃星期一（10日）对此回应称，伊朗人已证明他们是“专业棋手”。

特朗普一周前才恫言要狠狠打击伊朗，但美国官员透露，他如今已改变主意。其中一名官员告诉Axios，与美方的战斗让德黑兰得以逃避处理战争的后果，包括受损的基础设施与严重的经济危机，而当战斗暂停，德黑兰将被迫面对让它束手无策的严峻现实。

美国有线电视新闻网（CNN）分析指出，特朗普已多次威胁要猛烈轰炸伊朗，但最终都未付诸行动，德黑兰很可能也注意到这点。

伊朗星期六就重开霍尔木兹海峡提出多项强硬要求，包括美国解除海上封锁与制裁、从伊朗周边地区撤军等，凸显它自认目前占据了上风。

曾任北约欧洲盟军最高统帅的美国退役军官斯塔夫里迪斯说，这些新要求缩小了特朗普政府的选择空间。“伊朗高估了自己的筹码，强硬派似乎已掌控局面。短期内达成协议的可能性正在降低。”

伊朗任命强硬掌管国家安全

伊朗总统府星期天宣布，任命伊朗伊斯兰革命卫队前总司令雷扎伊（Mohsen Rezaei，71岁）为最高国家安全委员会秘书。原秘书佐勒加德尔将改任伊朗最高领袖穆杰塔巴的政治顾问。

伊朗伊斯兰革命卫队前总司令雷扎伊星期天（8月9日）获任命为伊朗最高国家安全委员会秘书。（路透社）

雷扎伊于1981年至1997年担任革命卫队总司令，之后曾任伊朗确定国家利益委员会秘书长、副总统等高级职务，并于今年早些时候成为穆杰塔巴的军事顾问。

伊朗安全问题专家阿齐兹（Hamidreza Azizi）说，雷扎伊执掌国家最高安全机构意义重大，这可能表明伊朗“老派”安全建制派正进一步巩固权力，而不是在为把权力移交给年轻一代政治精英铺路。

阿齐兹告诉《纽约时报》，此举也可能旨在制衡主导与美国谈判的伊朗议长卡利巴夫，防止他的影响力过大。

田纳西大学查塔努加分校教授戈尔卡尔（Saeid Golkar）则认为，雷扎伊获擢升虽表明革命卫队掌握着关键决策权，但并不意味着伊朗的决策会变得更强硬或务实。

戈尔卡尔预计，由于雷扎伊和卡利巴夫都拥有很大的政治雄心，两人最终可能会发生冲突。“这种人事格局是行不通的。所有人都想称王。”