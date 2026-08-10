（悉尼综合讯）承载着全球超九成国际互联网通信数据的海底电缆，近年来已成中美等大国战略竞争的新前沿。一份由澳大利亚国防部资助的报告警告，近年来在波罗的海与台湾海域频频发生的海底电缆遭破坏事故显示，海底电缆将会是敌人在冲突中重点攻击的目标。

这份研究报告由澳大利亚国立大学展开，星期一（8月10日）发布。报告指出，海底电缆（submarine cable，简称“海缆”）破坏事故显示，一些国家主体正利用和平时期积极探测和测试这些基础设施，作为更广泛的混合战争战略，旨在冲突爆发之初就能迅速削弱对手的通讯和连通联能。

“从国防战略规划来看，澳洲应假设印太地区一旦爆发任何严重冲突，澳洲的海缆会在很早阶段就成为袭击目标；须根据这样假设制定相应计划。”

报告指出，澳洲99%的国际通信依赖16条海缆，自身却不具备海缆维修船或配件，而是依赖驻扎在斐济、新加坡、台湾和印度尼西亚等地的外籍维修船。

报告建议澳洲当局为海军船只配备海缆维修能力、明确各部门防卫责任划分，并加强国际协作，包括与亚细安等东南亚国家和印太区域伙伴合作，共同抵御风险。

澳洲在2024年成立海缆连接与韧性中心（Cable Connectivity and Resilience Centre），致力于与印太地区各国政府及业界合作，加强海底电缆的开发、保护和管理。

包括澳洲在内的17个国家，今年5月底在新加坡举行的香格里拉对话期间，联合发布《水下基础设施防务交流指导原则》（简称 GUIDE），旨在加强关键水下基础设施安全。

澳洲和英美两国也在澳英美三边安全伙伴关系协议（AUKUS）框架下，宣布共同研发无人潜航器技术，保护海缆并提升防务能力。

研究员：多次海缆受损事故 幕后黑手疑是中俄

报告其中一名作者、澳洲国立大学国家安全学院高级研究员布鲁斯特博士（David Brewster）接受澳大利亚广播公司访问时强调，海缆对澳洲的经济和民生至关重要。

他指出，随着数码化加深，各类企业、政府部门运作，乃至谷歌搜索都依靠国际网络连接；一旦海缆遭到严重破坏，经济恐怕会立刻停摆，影响超乎想象。

他也说，海缆和普通花园水管粗细相当，很容易就能被拖拽的船锚割断，而这类事故有时也难以明确判定责任，“但多次类似事故相当明显是国家主体所为，如俄罗斯和中国”。

“我们把很多缆线铺设在所谓的海缆保护区内……这能防止意外损坏，但要阻止蓄意破坏者仍极其困难，阻止网络攻击也极其困难。在我看来，最好的解决方案就是铺设更多的海缆，分散风险。”

澳洲西部珀斯附近两条海缆，在上个周末就遭到破坏。光缆公司SUBCO负责人称，一艘船只在事发地点附近有非常可疑的活动，令人担忧，吁警方尽快调查。