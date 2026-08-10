韩国总统李在明因一系列政策争议，国政支持率连续四周下滑至43.3%，再创就任以来新低。李在明正加快推进半导体、人工智能（AI）数据中心和物理AI“三大超级项目”，试图以大型投资和经济成果重振施政动力。

韩国民调机构Realmeter星期一（8月10日）公布，从3日至7日对全国2514名18岁以上选民进行的调查显示，李在明支持率较前一周下降2.6个百分点至43.3%，连续第四周下跌；负面评价则上升2.5个百分点至53.0%。

首尔民意恶化最为明显，支持率一周内下降5.9个百分点至36.8%，负面评价达59.8%。近期首尔住宅买卖、全租和月租价格持续上涨，政府同时推进房地产税制改革，计划提高超高价住宅及非实际居住“一户一宅”的持有税负，引发部分房产业主和高龄群体反弹。

年轻选民同样成为政府软肋。20多岁群体支持率下降2.5个百分点至27.9%，负面评价高达67.5%。尽管李在明近期多次要求政府加强青年就业、住房和资产形成政策，但尚未有效扭转年轻选民流失。

Realmeter分析，房地产税制改革和《刑事诉讼法》修订争议余波未平，再叠加酷暑、股市下跌等经济不安因素，使首尔、保守倾向及高龄群体支持进一步流失。

龙仁大学特任教授崔昌烈指出，这反映出民众对房地产和股市等资产市场的不满正在累积。分析也认为，釜山、蔚山、庆南以及70岁以上群体支持率下滑，与保守阵营近期凝聚力增强有关。

在民意持续走低之际，李在明把经济成果视为突破口。他10日亲自检查“三大超级项目”推进情况，要求有关部门全面提速，并强调，项目推进已经到了“必须超越速度战、进行全面战”的阶段，特别要求湖南半导体集群以“不亚于日本熊本的速度”加快建设。

李在明政府6月底正式提出“三大超级项目”，计划通过大规模投资半导体、物理AI和AI数据中心，打造新的经济增长引擎，同时推动地区均衡发展。李在明此前将未来一年称为韩国经济转型的“黄金时间”。

随着支持率跌至任内低点，能否把大型产业投资转化为就业、收入和民众可感受到的经济成果，将成为他扭转民意、恢复施政动力的关键考验。