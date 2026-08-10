世界卫生组织非洲区域办事处主任贾纳比说，刚果（金）本轮伊波拉疫情，可能早在今年2月就已开始。

新华社报道，贾纳比星期一（8月10日）在刚果（金）疫区伊图里省首府布尼亚的记者会上，发表上述言论。

刚果（金）5月15日宣布暴发伊波拉疫情。贾纳比表明，相关基因测序结果显示，本轮疫情在被发现前可能已经持续传播数月。“我们在追赶病毒，病毒跑在我们前面。”

贾纳比指出，目前疫情防控面临的一个突出问题是，相当一部分病例未能及时进入医疗系统，约六至七成死亡病例出现在伊波拉治疗中心之外。刚果（金）东部部分地区安全形势不稳，也给疫情防控带来困难。

他强调，未来八至12周，加强社区动员、提高尽早发现病例能力并推动治疗服务下沉，对扭转疫情发展趋势至关重要。

刚果（金）卫生部星期天（9日）发布的最新数据显示，截至7日，伊波拉本轮疫情累计确诊病例已增至4209例，其中1916例死亡。疫情已波及五个省份。

这是1976年以来刚果（金）第17次发生伊波拉疫情。世卫组织说，本轮疫情已成为刚果（金）有记录以来规模最大的伊波拉疫情。