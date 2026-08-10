哥伦比亚发生强烈地震，西部多处建筑严重受损，但尚无人员死亡报告。

彭博社报道，哥伦比亚地质调查局星期一（8月10日）在社媒发布初步报告说，地震发生于当地时间早上7时24分（新加坡时间晚上8时34分），震中位于乔科省圣何塞德尔帕尔马镇（San José del Palmar）附近。

美国地质调查局称，这次地震为7.4级。

乔科省省长科尔多瓦说，省会基布多市（Quibdó）有人受伤，建筑物结构严重受损。

当地媒体发布的视频显示，乔科省其他城市的住宅和办公楼也遭破坏，多地建筑物出现裂缝。

哥伦比亚第二大城市麦德林市（Medellin）就在乔科省，市长称尚未收到人员伤亡报告。

首都波哥大的建筑也出现摇晃，但当局说尚未发现任何损失。

哥伦比亚民航局在地震后不久发声明说，西部受损的六个机场暂停运营，它们分别位于佩雷拉（Pereira）、马尼萨莱斯（Manizales）、基布多、阿美尼亚（Armenia）、卡塔戈（Cartago）和布埃纳文图拉（Buenaventura）。