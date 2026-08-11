哥伦比亚政府星期一（8月10日）晚上（新加坡时间11日早上）最新通报，当天在哥伦比亚西部发生的地震已造成132人死亡、570人受伤，全国有32个城市严重受灾。

综合路透社和彭博社报道，哥伦比亚星期一（8月10日）早上7时许发生的7.4级地震，为哥伦比亚本世纪有记录以来最强烈的地震。地震波及首都波哥大、卡利、麦德林等主要城市，多个城市的建筑物倒塌，医院和基础设施受损，许多人被困在废墟下。

哥伦比亚政府宣布进入“国家灾难状态”。哥伦比亚新总统德拉埃斯普列亚早前确认有至少111人遇难、87人受伤，近1600栋房屋受损，60座建筑物倒塌。

随着救援人员展开搜救，死亡人数恐将进一步上升。德拉埃斯普列亚说，当务之急是营救被困人员。

美国地质调查局和哥伦比亚地质调查局报告，地震发生在星期一早上7时34分（新加坡时间同日晚上8时34分），震中位于乔科省（Choco）圣何塞德尔帕尔马市（San Jose del Palmar）附近。位于震中以东的哥伦比亚咖啡种植核心区遭受严重破坏。

灾情最严重的地区，尤其是卡尔达斯省（Caldas）和里萨拉尔达省（Risaralda），均为咖啡产区，咖啡产量约占全国总产量的四分之一。目前尚不清楚咖啡产业受地震影响的具体程度，但由于地震引发的山体滑坡，主要道路已被封锁。

哥伦比亚航空当局表示，受灾地区的五个机场已暂停运营。目前尚无主要能源基础设施受损报告。

这场地震是德拉埃斯普列亚的首个重大考验，他上周五刚在卡利（Cali）宣誓就职，卡利周一有至少19座建筑物倒塌，许多居民被困在倒塌的建筑物下。他最初表示将前往受灾最严重的里萨拉尔达省，后来改变目的地前往波哥大，以便与国家风险灾害管理机构协调工作。