在德黑兰重申要求美国对伊朗的战争损失作出赔偿后，美国总统特朗普也向伊朗提出索赔，并表示已指示美方谈判代表将这一要求明确纳入今后的所有谈判议程中。

彭博社报道，特朗普星期一（8月10日）在自家社媒平台Truth Social发文说：“我同样要求伊朗赔偿，为他们用路边炸弹以及在多次冲突中造成的所有伤亡作出赔偿。伊朗还应向过去50年被杀害的数十万无辜抗议者的家属支付赔偿金。”

特朗普表示，这些新要求将“坚定地纳入未来的任何谈判中”，但伊朗几乎肯定会予以拒绝。

特朗普发了这条索赔帖子后，紧接着又发另一条帖子，称伊朗还应对“黎巴嫩、叙利亚、也门和加沙地带人民所蒙受的损失和伤亡”承担责任，但没有多作说明。

伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔星期天（9日）通过官方媒体发表声明说，重开霍尔木兹海峡的前提是，美国满足永久停止对伊军事行动等五个条件。只有在美国完全接受这些条件之后，这条航运要道才会重新开放。

伊朗提出的条件包括：永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，停止威胁或侮辱伊朗，解除对伊朗的海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产，赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。