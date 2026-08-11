美国总统特朗普在白宫说，美国100%控制着霍尔木兹海峡，但伊朗还是会“制造麻烦”。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，特朗普星期一（8月10日）在白宫椭圆形办公室对媒体说，航道是畅通的，目前唯一掌控霍尔木兹海峡的是美国海军。美军对伊朗实施海上封锁，“只允许那些我们想放行的船只通过”。

但特朗普承认，伊朗“可能会在这个关键水道制造麻烦”。“他们能制造麻烦吗？当然能，但他们没钱，他们一分钱都没有。”

特朗普将美国海军对开往伊朗船只的封锁形容为“万无一失的钢铁之墙”，他也形容霍尔木兹海峡的情况“有点复杂”。

特朗普说：“他们偶尔会投放水雷，而我们能发现这些水雷。”他还称，美军已对整个海峡进行了扫雷。

伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔9日通过官方媒体发表声明说，重开霍尔木兹海峡的前提是，美国满足永久停止对伊军事行动等五个条件。只有在美国完全接受这些条件之后，这条航运要道才会重新开放。

特朗普10日在自家社媒平台Truth Social发文说：“我同样要求伊朗赔偿，为他们用路边炸弹以及在多次冲突中造成的所有伤亡作出赔偿。伊朗还应向过去50年被杀害的数十万无辜抗议者的家属支付赔偿金。”

美国中央司令部9日称，美国在中东地区部署了20多艘军舰，严格执行针对伊朗的封锁措施。截至当天，美军已迫使55艘商船改变航线，令两艘商船失去航行能力，并登船检查了两艘商船。

美国有线电视新闻网（CNN）10日引述船舶追踪机构克普勒公司的数据报道，过去一周霍尔木兹海峡的通行量一直处于“低迷”状态，并“在周末进一步减弱”。通过海峡的船只7日为15艘，8日降至11艘，9日则降至六艘。

伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比9日说，伊朗当前的战略是保持对霍尔木兹海峡的控制，直至敌方接受伊朗的全部条件并承认失败。