土耳其议会星期一（8月10日）晚通过一项法案，为库尔德工人党解除武装与其成员重新融入社会建立法律框架，标志着土政府推动结束持续数十年的冲突取得重要进展。

新华社报道，土耳其562名议员参与此次表决，468人投票赞成，88人反对，六人弃权。此前近10个小时的审议过程中，议员多次发生激烈交锋。

该法案规定了实施下一阶段库尔德工人党（PKK）解除武装进程的相关程序，并强调维持司法监督。土政府表示，法案不构成全面大赦，而是建立有条件的法律机制，为符合条件的库尔德工人党成员返回土耳其并接受正式审查提供法律依据。

根据规定，未参与严重暴力犯罪的低级别库尔德工人党成员，在符合条件的情况下，可从伊拉克北部相关据点返回土耳其。上述法案不适用于被关押的库尔德工人党领导人厄贾兰（Abdullah Ocalan）、高级别成员以及正在服无期徒刑且刑罚等级较重的成员。

库尔德工人党创建于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。40多年来，库尔德工人党与土耳其政府爆发多轮冲突，造成数万人死亡。2025年3月，库尔德工人党宣布停火，并表示响应厄贾兰的呼吁，将放下武器并解散。同年5月，库尔德工人党发表声明，宣布解散并结束武装斗争。同年7月，厄贾兰宣布放弃建立独立国家的目标并尽快落实解除武装的相关进程。