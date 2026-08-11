（华盛顿综合电）美国《华盛顿邮报》星期一（8月10日）报道，美国总统特朗普上月到土耳其出席北约领导人峰会后，从土耳其乘一架秘​​密军用飞机到英国一空军基地，白宫却声称他乘坐的是空军一号。

报道指这个安排是因伊朗的暗杀威胁而采取的非比寻常举动。

特朗普7月7日至8日到土耳其首都安卡拉出席北约峰会，他飞往安卡拉时是搭乘卡塔尔送给他、刚翻新成空军一号的一架波音747飞机。而此次北约之行正值土耳其与邻国伊朗的敌对行动升级之际，也是特朗普这架新总统专机的首次国际飞行。

特朗普离开安卡拉前，在社媒平台Truth Social发文说，他将乘一架比较旧的浅蓝色空军一号到英国米尔登霍尔皇家空军基地，“以示缅怀”。那架新的空军一号已停在这个基地，让驻扎在基地的美军官兵参观。

《华邮》10日引述一名熟悉这个秘密安排的美国官员和另一名了解特朗普行程的人士说，特朗普在安卡拉登上一架旧的空军一号，在媒体镜头前亮相后，随即被一辆机场餐饮车秘密送到一架较小的空军C-32A运输机。

报道称，这架C-32A运输机飞往英国，于当天晚上10时20分左右抵达。几分钟后，美国媒体乘坐那架旧的空军一号也抵达英国。

美国媒体此前报道，特朗普离开安卡拉时出人意料地改乘一架旧的空军一号，引发外界对新总统专机安全性的质疑。

当被要求对曝光的第三架飞机秘密飞行一事发表评论时，白宫通讯联络办公室主任张振熙发表声明说，卡塔尔送给特朗普的飞机配备了高级别的安全防护措施，确保特朗普及随行人员的安全。

声明说：“正如总统近日所说，美国的许多敌人正盯着他，我们将动用一切可用手段来应对这些威胁。”

五角大楼未立即回应置评请求。