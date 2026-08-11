自特朗普2025年1月开始第二个总统任期以来，美国政府已吊销超过17万5000份非移民签证。

路透社报道，美国国务院星期一（8月10日）发表声明说，这项举措针对的是“违反签证条款、犯下罪行、煽动对美国公民使用暴力、欺诈美国公民、滥用移民系统或危害国家安全的外国人”。

大多数签证是在相关人员被警方查处后遭吊销的，其中人身攻击、酒驾/毒驾、盗窃和毒品犯罪是导致签证被吊销的主要原因。

国务院列举的具体案例包括：一人被控犯有强奸重罪和性侵罪；另一人被控绑架和人口贩卖；还有一人因涉嫌持有十多份儿童性虐待材料而面临起诉。

声明称，美国驻北非某大使馆吊销了100多名“赴美生子”家长的签证，这些人据称来美的主要目的是生育，以便让孩子获得美国国籍。

国务院还说，“庆祝”美国保守派活动人士柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡的多名外国人的签证也被吊销，其中一人甚至称柯克“死得太晚”。柯克生前是美国总统特朗普的铁杆支持者。

特朗普2025年初再度入主白宫后，不断收紧移民政策，加大对非法移民的驱逐力度，加大对美国签证持有人的审查力度。美媒去年8月报道，特朗普政府着手审查约5500万持有美国签证的人，若查出有人存在违规行为，可能吊销他们的签证或驱逐出境。此外，美国政府还加强签证发放的审查程序，包括加强社交媒体审查和扩大背景筛查范围。