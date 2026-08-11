伊朗最高领袖正式任命六人担任高级军事职务
8月9日，伊朗伊斯兰革命卫队前总司令雷扎伊获总统任命为最高国家安全委员会秘书。 （法新社）
伊朗最高领袖穆杰塔巴签署多份任命令，正式任命六人担任武装部队总参谋部、伊斯兰革命卫队及民兵武装“动员穷人组织”的高级职务。
新华社报道，伊朗最高领袖办公室星期一（8月10日）发布消息说，根据伊朗最高领袖的任命令，伊斯兰革命卫队少将阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）出任武装部队总参谋长，伊朗陆军准将海达里（Kioumars Heydari）出任武装部队总副参谋长；伊斯兰革命卫队准将瓦希迪（Ahmad Vahidi）获授少将军衔，出任伊斯兰革命卫队总司令，伊斯兰革命卫队少将伊扎迪（Mostafa Izadi）出任伊斯兰革命卫队副总司令；伊斯兰革命卫队海军准将阿兹马伊（Ali Azmaei）出任伊斯兰革命卫队海军司令；塔伊布（Hossein Taeb）出任民兵武装“动员穷人组织”负责人。
伊朗总统府9日宣布，任命伊朗伊斯兰革命卫队前总司令雷扎伊（Mohsen Rezaei）为最高国家安全委员会秘书。原秘书佐勒加德尔（Mohammad Bagher Zolghadr）改任伊朗最高领袖穆杰塔巴的政治顾问。
雷扎伊上月说，控制霍尔木兹海峡“比数十枚原子弹还要重要”。