伊朗最高领袖穆杰塔巴签署多份任命令，正式任命六人担任武装部队总参谋部、伊斯兰革命卫队及民兵武装“动员穷人组织”的高级职务。

新华社报道，伊朗最高领袖办公室星期一（8月10日）发布消息说，根据伊朗最高领袖的任命令，伊斯兰革命卫队少将阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）出任武装部队总参谋长，伊朗陆军准将海达里（Kioumars Heydari）出任武装部队总副参谋长；伊斯兰革命卫队准将瓦希迪（Ahmad Vahidi）获授少将军衔，出任伊斯兰革命卫队总司令，伊斯兰革命卫队少将伊扎迪（Mostafa Izadi）出任伊斯兰革命卫队副总司令；伊斯兰革命卫队海军准将阿兹马伊（Ali Azmaei）出任伊斯兰革命卫队海军司令；塔伊布（Hossein Taeb）出任民兵武装“动员穷人组织”负责人。

伊朗总统府9日宣布，任命伊朗伊斯兰革命卫队前总司令雷扎伊（Mohsen Rezaei）为最高国家安全委员会秘书。原秘书佐勒加德尔（Mohammad Bagher Zolghadr）改任伊朗最高领袖穆杰塔巴的政治顾问。

雷扎伊上月说，控制霍尔木兹海峡“比数十枚原子弹还要重要”。

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