英格兰近四分之三地区进入干旱状态
8月10日的航拍照片显示，伦敦东部旺斯特德附近的霍洛池塘和莱顿平原出现河床干涸龟裂现象。 （法新社）
英国有关部门说，自8月以来持续少雨，英格兰干旱形势恶化，目前近四分之三的地区处于干旱状态，波及约4500万人口，超过2700万人用水受限。
新华社报道，英国环境局等部门星期一（8月10日）发布公告说，英国政府为应对干旱而设立的协调机构“国家干旱小组”当天召开会议并警告说，英格兰所有地区的水资源均面临压力，对农业、公共供水、航运和环境的影响日益加剧。
公告说，8月以来，英格兰降雨量仅为预期水平的5%。7月，英格兰水库蓄水量下降16%，为至少30年来7月的最大降幅。目前，仅有14%的河流水量处于正常水平，22%的河流水量处于“异常低”水平。八家供水企业已在全部或部分服务区实施临时用水限制措施。
“国家干旱小组”主席格雷林说，除非出现“显著且持续的降雨”，否则干旱状况将继续恶化。他呼吁公众在保障夏季安全和补水的同时减少用水，以延长现有储备的使用时间。
英国气象局环境与能源主管戴维斯说，预计8月余下时间和9月仍将有较多干燥天气。虽然部分地区可能迎来有效降雨，但目前没有出现持续、大范围降雨的明确信号。