英国有关部门说，自8月以来持续少雨，英格兰干旱形势恶化，目前近四分之三的地区处于干旱状态，波及约4500万人口，超过2700万人用水受限。

新华社报道，英国环境局等部门星期一（8月10日）发布公告说，英国政府为应对干旱而设立的协调机构“国家干旱小组”当天召开会议并警告说，英格兰所有地区的水资源均面临压力，对农业、公共供水、航运和环境的影响日益加剧。

公告说，8月以来，英格兰降雨量仅为预期水平的5%。7月，英格兰水库蓄水量下降16%，为至少30年来7月的最大降幅。目前，仅有14%的河流水量处于正常水平，22%的河流水量处于“异常低”水平。八家供水企业已在全部或部分服务区实施临时用水限制措施。

“国家干旱小组”主席格雷林说，除非出现“显著且持续的降雨”，否则干旱状况将继续恶化。他呼吁公众在保障夏季安全和补水的同时减少用水，以延长现有储备的使用时间。

英国气象局环境与能源主管戴维斯说，预计8月余下时间和9月仍将有较多干燥天气。虽然部分地区可能迎来有效降雨，但目前没有出现持续、大范围降雨的明确信号。