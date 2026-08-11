韩国法律界星期二（8月11日）传出消息，首尔中央地方法院民事审判第46庭应统一部的请求，将针对朝鲜炸毁韩朝联络办公室的索赔诉讼宣判日期由8月12日推迟至9月16日。

韩联社报道，韩国统一部官员在政府首尔办公大楼接受采访时说，这是政府针对朝鲜当局首次提起诉讼，统一部也需要对判决之后的措施进行考量，鉴于相关工作层面的需求而请求法院推迟宣判。被问及撤诉的可能性时，官员回答，现阶段尚未考虑。

统一部于2023年6月向首尔中央地方法院起诉朝鲜，要求赔偿2020年炸毁开城工业园区内韩朝联络办公室给韩方造成的447亿韩元（约398万新元）损失。当时因为期三年的政府对朝索赔时效即将到期，统一部为防止诉讼时效过期和保全国家债权而采取该措施。

这是韩国政府首次对朝鲜当局提起诉讼。若朝鲜最终不应诉，统一部将在诉讼中胜诉。但即便胜诉，也没有方法强制朝鲜履行损害赔偿义务。

2018年9月，作为韩朝领导人会谈的跟进措施，韩朝在位于开城工业园区的南北交流合作协议事务所大楼设立韩朝联办。2019年2月朝美河内首脑会谈破裂，导致韩朝联办会议停摆，加上冠病疫情暴发，韩方于2020年1月撤离朝鲜。同年6月16日，朝鲜以韩国民团向朝散发传单为由，炸毁韩朝联办大楼。韩朝联办在设立21个月后就退出历史舞台。