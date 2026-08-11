投资加密货币不利 特朗普媒体集团上季大亏逾3亿新元
特朗普媒体与科技集团上季因加密货币下挫而大亏2亿多美元，不过集团推出“真相媒体”（Truth Social）的付费推送信息服务，已获得超过10名客户订购，主要是高频率交易商，希望可更快获取特朗普的贴文，从中获利。 （路透社）
美国总统特朗普上任后从股票投资中赚取巨利，但负责经营“真相社媒”的特朗普媒体与科技集团却亏损连连，由于加密货币投资失利，上季亏损扩大至2亿3800万美元（约3亿零480万新元）。
特朗普媒体集团（TMTG）星期一（8月10日）发布最新财报，在截至6月底的第二季净亏2亿3800万美元，远高于去年同期的2000万美元。
TMTG在本财年首季也同样由于加密货币投资的估值大跌而蒙受净亏。
TMTG上月宣布推出“真相媒体”（Truth Social）的付费推送信息服务，让金融机构客户可“最快”获得这个社媒平台首10大最具影响力账户的贴文推送，包括经常影响全球市场走势的特朗普贴文，月费介于6万至10万美元，然而却引起民主党人甚至华尔街人士的反弹。
据集团透露，这项服务已获得超过10名客户订购，主要是高频率交易公司，它们主要依靠瞬息之间的信息差来制定交易策略。
不过，TMTG早前喊停了经营一年的加密货币投资计划，也取消了在真相社媒经营“预测市场”的计划。
至于收购一家研发核聚变能源的起步公司TAE Technologies的计划，则仍在进行，预计可在今年内完成。