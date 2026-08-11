美国总统特朗普上任后从股票投资中赚取巨利，但负责经营“真相社媒”的特朗普媒体与科技集团却亏损连连，由于加密货币投资失利，上季亏损扩大至2亿3800万美元（约3亿零480万新元）。

特朗普媒体集团（TMTG）星期一（8月10日）发布最新财报，在截至6月底的第二季净亏2亿3800万美元，远高于去年同期的2000万美元。

TMTG在本财年首季也同样由于加密货币投资的估值大跌而蒙受净亏。

TMTG上月宣布推出“真相媒体”（Truth Social）的付费推送信息服务，让金融机构客户可“最快”获得这个社媒平台首10大最具影响力账户的贴文推送，包括经常影响全球市场走势的特朗普贴文，月费介于6万至10万美元，然而却引起民主党人甚至华尔街人士的反弹。

据集团透露，这项服务已获得超过10名客户订购，主要是高频率交易公司，它们主要依靠瞬息之间的信息差来制定交易策略。

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不过，TMTG早前喊停了经营一年的加密货币投资计划，也取消了在真相社媒经营“预测市场”的计划。

至于收购一家研发核聚变能源的起步公司TAE Technologies的计划，则仍在进行，预计可在今年内完成。