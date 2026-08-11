（纽约/基辅综合电）乌克兰和俄罗斯在一场非正式会议上，互相指责对方虐待战俘。

乌克兰官员和曾落入俄罗斯手中的乌克兰战俘周一（8月10日）在联合国安理会一次非正式会议上称，俄罗斯有系统地虐待战俘和被扣留平民，包括实施隔离囚禁、殴打、电击，甚至性侵。

军人加西亚说，俄罗斯把战俘关押在条件恶劣、人满为患的营房中，几乎所有被关押者都患上了痢疾，许多人处于饥饿状态。在遭囚禁的1000多天里，他遭受了各种“能想象到的”酷刑。

一名官员则说，莫斯科在俄罗斯与侵占的乌克兰领土上设有300多所拘留中心，这些中心至今仍关押着数千名乌克兰人。

俄罗斯常驻联合国副代表扎博洛茨卡亚则称，有关俄罗斯虐待战俘的说法是一场散布虚假信息运动。她反指乌克兰对俄罗斯战俘实施虐待、羞辱，以及精神和肉体上的虐待。

联合国主管人权事务的助理秘书长胡里奥说，联合国的监测显示，俄罗斯当局持续对乌克兰战俘和被拘留平民进行广泛且系统化的酷刑与虐待。接受询问的乌克兰战俘中，有超过95%称经历过酷刑或虐待，过半遭受过性暴力。

胡里奥说，联合国也记录了乌克兰虐待俄罗斯和第三国战俘的情况，受询战俘中约有一半报告囚禁初期遭受虐待。

俄乌战争已持续四年多。乌克兰总统泽连斯基周一说，俄罗斯正准备在境内部署更多朝鲜士兵，并已从平壤接收更多弹道导弹。

泽连斯基说，这是俄罗斯首次需要朝鲜补给才能发动攻击。他呼吁日本和韩国提供防空援助，协助基辅抵御平壤部队。