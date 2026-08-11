美英接连遭遇极端高温旱情 美国7月创132年最热纪录
英国当局星期一（8月10日）说，英格兰已有71.3%的地区进入干旱状态。图为伦敦东部旺斯特德附近已干涸的霍洛池塘和莱顿平原干涸开裂的河床。 （法新社）
（伦敦综合电）席卷全球多国的热浪导致美国气温创下新高、英国大片地区处于干旱状态。
美国国家海洋和大气管理局星期一（8月10日）说，美国本土48州7月平均气温达76.9华氏度（约24.9摄氏度），创下132年气象记录以来最高的月度气温纪录。
数据显示，今年7月美国平均气温比20世纪平均水平高约3华氏度，并比1936年7月的纪录高出约0.1华氏度。当时的美国正处于长达10年的沙尘暴时期，史称“黑色风暴事件”或“尘土碗”（Dust Bowl）。
美国非营利组织气候中心（Climate Central）气候科学家珀辛说，这正是全球变暖的可预期结果，“再过几年，这样的7月甚至会被视为‘凉爽’。”
英国同样受到高温和干旱侵袭。英国环境、食品与乡村事务部星期一说，英格兰已有71.3%的地区陷入干旱状态。目前约4500万人生活在干旱地区，占英国总人口的近65%。
此前，英格兰和威尔士刚经历有记录以来最干旱的7月之一，英格兰当月降雨量仅为长期平均水平的10%。进入8月后，干旱情况进一步恶化，英国接下来一周还会经历第五波热浪。
英国官方数据显示，今年以来已有2800多人因高温相关疾病死亡。
环境部说，全国各地的水资源都承受压力，超过2700万人受到用水限制，部分地区禁止使用软管浇灌花园、清洗车辆或注满游泳池等。这是英国五年来第三次经历旱灾。