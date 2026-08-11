（伦敦综合电）席卷全球多国的热浪导致美国气温创下新高、英国大片地区处于干旱状态。

美国国家海洋和大气管理局星期一（8月10日）说，美国本土48州7月平均气温达76.9华氏度（约24.9摄氏度），创下132年气象记录以来最高的月度气温纪录。

数据显示，今年7月美国平均气温比20世纪平均水平高约3华氏度，并比1936年7月的纪录高出约0.1华氏度。当时的美国正处于长达10年的沙尘暴时期，史称“黑色风暴事件”或“尘土碗”（Dust Bowl）。

美国非营利组织气候中心（Climate Central）气候科学家珀辛说，这正是全球变暖的可预期结果，“再过几年，这样的7月甚至会被视为‘凉爽’。”

英国同样受到高温和干旱侵袭。英国环境、食品与乡村事务部星期一说，英格兰已有71.3%的地区陷入干旱状态。目前约4500万人生活在干旱地区，占英国总人口的近65%。

此前，英格兰和威尔士刚经历有记录以来最干旱的7月之一，英格兰当月降雨量仅为长期平均水平的10%。进入8月后，干旱情况进一步恶化，英国接下来一周还会经历第五波热浪。

英国官方数据显示，今年以来已有2800多人因高温相关疾病死亡。

环境部说，全国各地的水资源都承受压力，超过2700万人受到用水限制，部分地区禁止使用软管浇灌花园、清洗车辆或注满游泳池等。这是英国五年来第三次经历旱灾。