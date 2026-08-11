日本首相高市早苗早前送给澳大利亚总理阿尔巴尼斯哈密瓜，阿尔巴尼斯接受媒体访问时拿此事开玩笑，引发争议。

法新社报道，阿尔巴尼斯此前已因上个月接受喜剧播客《Bush Deep》访问时发表的言论而遭到抨击并道歉。主持人当时要求阿尔巴尼斯参与“发生关系、结婚或约会”游戏，让他在凯莉·米洛（Kylie Minogue）、妮可·基德曼等女星中进行选择，起初他曾提及自己已结婚，但在追问下仍选择与凯莉·米洛发生关系，被批评回答轻率。

不过，同一场访问中，他拿高市早苗5月访问澳大利亚时送给他的礼物开玩笑，这起事件在本周引发政界反弹。

阿尔巴尼斯在官邸接受主持人奥斯本（Nikki Osborne）访问时，称高市送给他的日本高级哈密瓜“很奇怪”。

主持人问高市是否把水果偷偷带过澳大利亚海关。阿尔巴尼斯随后举起双手在胸前比画，并说：“带了两个哈密瓜。”

这番话被广泛解读为影射高市的身体特征，但总理发言人向《澳大利亚人报》说：“这种说法是错误的。”

前日本驻澳大利亚大使山上信吾警告称，这些“侮辱”言论已损害澳大利亚总理在日本的形象。

日本高级哈密瓜被视为奢侈品，售价可超过270澳元（约243.93新元）。

澳大利亚反对党领袖也要求阿尔巴尼斯就这番“侮辱”的玩笑道歉。

不过，阿尔巴尼斯星期二（8月11日）在国会被问及是否会为自己的“不尊重行为”道歉时，阿尔巴尼斯说：“我不接受这个问题中的说法。”

他说：“高市首相是澳大利亚的朋友，也是我的朋友。”

澳大利亚外交部长黄英贤也否认阿尔巴尼斯的言论意在侮辱高市。“总理已明确说，他无意让反对派人士那样解读他的言论。”