叙利亚法院缺席判处前总统阿萨德死刑，罪名包括在叙利亚内战期间犯下“战争罪”和“反人类罪”。

法新社报报，一名法官星期二（8月11日）以“预谋和蓄意谋杀多人及儿童、酷刑、任意逮捕和反人类罪”的罪名判处阿萨德死刑。

这次判决是过渡政府成立以来，作出的首起这类裁决。过渡政府今年开始对前政府成员进行审判，既有当庭审判，也有缺席审判。

阿萨德于2024年12月在反政府武装攻入大马士革、政权垮台后，携家人逃往莫斯科。

阿萨德生于1965年，并于2000年父亲哈菲兹去世后继任总统。他维持家族的统治，巩固阿拉维派在逊尼派占多数的叙利亚的统治地位，并维持叙利亚作为伊朗盟友、敌视以色列和美国的地位。

执政初期的阿萨德深受伊拉克战争和黎巴嫩危机影响，而在他长达24年的统治期间则以持续多年的内战为主要特征。这场内战始于2011年阿拉伯之春期间，当时叙利亚民众走上街头要求民主改革，却遭到政府镇压。

除了阿萨德，叙利亚法院也判处一名阿萨德时期官员阿提夫·纳吉布（Atif Najib）死刑，罪名是他在担任德拉省政治安全局局长期间犯下“反人类罪”。德拉省是2011年叙利亚起义的发源地。

纳吉布也是阿萨德的堂兄，于去年1月被捕。法院认定他犯有包括谋杀、“故意杀害15岁以下儿童”和“酷刑致死”在内的多项罪行。