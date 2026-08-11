（波哥大综合电）哥伦比亚西部地区发生多年来最强烈的7.4级地震，上百栋建筑倒塌，至少224人死、668人受伤。新任总统德拉埃斯普列亚宣布全国进入紧急状态。

地震星期一（8月10日）早上7时34分（本地时间晚间8时34分）发生，震中位于哥伦比亚乔科省（Choco）圣何塞德尔帕尔马镇附近，震源深度约110公里。这次地震可能由纳斯卡板块内部深层断层活动引发。

强烈震感传至数百公里外的首都波哥大，邻国厄瓜多尔和巴拿马部分地区也有震感。

灾情最严重的地区包括西南部城市卡利（Cali）、咖啡产区城市佩雷拉（Pereira）和马尼萨莱斯（Manizales），以及乔科省首府基布多（Quibdo）。

哥伦比亚当局星期二（11日）说，地震已造成至少224人死亡。首都城市协会最新统计显示受伤人数也已升至668人。然而同天较迟时候，几个重灾城市的市长发布联合声明，指已有1300多人受伤。

据估计，超过5000栋房屋受损，165栋建筑倒塌，仍有人受困废墟，死伤人数恐会进一步上升。

哥伦比亚时间2026年8月11日凌晨，在重灾区卡利市，搜救人员从废墟中救出一名35岁男子。（路透社第三方视频截图）

地震发生当天下午约1时左右，上周才刚宣誓就职的哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚（Abelardo de la Espriella）向全国人民发表讲话，强调“政府必动员一切能力资源，保护生命、援助受影响社区，为任何有需要的地方提供支援。”他也宣布全国进入紧急状态，并将倾注全力展开救援。

在重灾区卡利市，至少19栋建筑倒塌，95人遇难。救援人员和志愿者连夜展开搜救，有些人使用简易工具甚至徒手挖掘，尽一切所能寻找可能受困废墟的生还者。

救援人员与志愿者连夜展开搜救，有些人使用简易工具甚至徒手挖掘，尽一切所能寻找可能受困废墟的生还者。（路透社）

救援人员在夜晚的街灯下双手握拳高举半空，示意现场保持绝对寂静，以捕捉废墟底下发出的哪怕再微弱的生命气息。（路透社）

43岁的卡利居民加西亚也自愿参与搜救工作。她说，搜救队从一栋倒塌的建筑中救出七人，另有四人和一只狗仍然受困废墟。“刚才还听见抓挠声，现在却什么都听不见了……但我们相信那只狗还活着，也能把这些人救出……越多人来帮忙越好。”

由于卡利市有关当局接获报案指有人趁地震行窃，星期一晚实施宵禁。总统德拉埃斯普列亚派遣1000名安全部队人员前往当地协助维持秩序。

在里萨拉尔达省首府佩雷拉，至少72人身亡，有的住宅区变成一片废墟，并大范围断电。

地方官员里瓦斯则指，基布多市的公共服务和通信“几乎完全中断”。

基布多居民库埃斯塔说，地震发生时看见有人赤身裸体逃出屋外，也有人从自家二楼跳下避难。

哥伦比亚五座城市的医院星期一进入红色警戒；一切手术及门诊咨询暂停，以为急诊医疗护理调动现有的所有人员和资源。民航局则指全国至少六座机场暂停营运。

哥伦比亚佩雷拉灾区，废墟中的小闹钟外部看似完好无损，指针却从此停留在地震发生的致命时刻：7时34分。（路透社）

美国国务卿鲁比奥星期一说，美国正密切关注灾情，随时准备向哥伦比亚提供援助。美方随后宣布提供1550万美元（约1984万新元）的紧急救援资金。

欧盟委员会主席冯德莱恩则说，欧盟已启动“哥白尼”卫星服务协助当地搜救行动。以色列、墨西哥、厄瓜多尔和法国也表明愿意提供援助。

1999年1月，哥伦比亚咖啡产区曾发生6.2级地震，亚美尼亚和佩雷拉等地受灾严重，共造成1000多人死亡。