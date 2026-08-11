欧盟科技事务负责人维尔库宁说，社交网络平台Meta和TikTok已同意对有关西班牙边境入境情况的信息进行事实核查。

路透社报道，维尔库宁星期一（8月10日）晚上在社媒发文称，此举旨在防止犯罪团伙利用虚假信息诱骗潜在移民试图越境，这类事件已造成多人死亡。

根据贴文，Meta和TikTok已与欧盟达成协议，将建立“与事实核查机构合作的临时升级机制”，作为危机应对方案的一部分。

贴文指出，欧盟委员会和欧洲刑警组织每天都在与这两家公司讨论相关情况。

维尔库宁也与西班牙数字经济部长洛佩斯就如何防止非法越境和人员伤亡进行沟通。

7月30日以来，超过7万人从摩洛哥冒险横渡海域涌入西班牙飞地休达，造成近百人死亡。

这场大规模越境潮被指源于社媒广泛传播的错误信息，以及对法院判决的错误解读所引发。

一些准备移民的人受到少数在网上疯传的视频鼓动，这些视频原意是凸显移民压力所带来的负担。

休达和梅利利亚是欧盟在非洲唯一拥有陆地边界的两个城市，两地不时出现移民试图越境进入欧洲的高峰。