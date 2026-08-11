（旧金山综合电）在中国低成本人工智能（AI）大模型逐渐占据市场优势的背景下，美国科技巨头Meta创始人扎克伯格呼吁，美国前沿业者应保持开放，让全民都可以接触到超级智能技术、避免AI落入“政府独裁”，在良性竞争里创造最好的产品，从而在与中国的竞争中保持领导地位。

扎克伯格星期一（8月10日）发布一篇6500字的长文，阐述Meta的AI战略，并描绘一个人人可以使用超级智能（superintelligence）改善生活的理想AI未来，并重申对开放模型的支持。

扎克伯格认为，未来开放模型会占据全球市场主流，而美国如果想继续领先，也要从政策上予以支持，包括允许美国企业使用其他国家的开源大模型进行训练。

他指出，当大家都有机会接触到高端技术时，便能互相制衡、良性竞争并提升整体安全性。这也避免了最尖端的技术被某些企业或政府垄断、权力天平倾斜。

自深度求索（DeepSeek）问世以来，中国AI企业一直主张开放权重，免费提供美国AI巨头想收费的内容，加上中国AI企业展现出来的强大竞争力，直接冲击原本由美国企业定义的AI世界。

Meta也在星期一发布了新的开放权重模型Muse Glimmer，并将在后续公开更多程序文件。此外，Meta也宣布投入10亿美元（约12亿8000万新元）设立一个数据中心社区基金，投资和帮助公司数据中心所在的社区。

同一天，Meta则在法庭上受挫。位于旧金山的联邦上诉法院，拒绝了Meta和TikTok的上诉请求，裁定3000多起针对Meta、谷歌和TikTok所设计的产品让年轻用户上瘾的诉讼案可以继续。