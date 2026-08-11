（华盛顿综合电）美国总统特朗普签署行政令，全面缩减美国孩童的疫苗接种计划。

根据行政令，建议儿童接种的核心疫苗从18种减至11种。所有儿童仍应接种麻疹、白喉、百日咳、小儿麻痹症、水痘、人乳头瘤病毒（HPV）的疫苗，但乙肝、冠病和流感等疫苗将不再获得普遍推荐。乙肝、呼吸道合胞病毒（RSV）、甲肝、脑膜炎的疫苗接种将仅限于高风险人群；是否接种流感和冠病疫苗则将由医生与家长共同商议决定。

特朗普周一（8月10日）在白宫签署行政令时称，这将足以给全美孩童“黄金标准”的保护，且与其他建议减少接种的国家一致。

他也再次呼吁将麻疹、腮腺炎和风疹（Measles, Mumps and Rubella，MMR）三合一疫苗分开施打，理由是“合在一起接种，可能存在相当大的致命风险”。

特朗普将接种疫苗与美国儿童自闭症案例增多联系在一起，尽管科学证据显示两者之间并不存在关联。他说：“有些群体几乎没有自闭症的问题，他们都是不怎么打疫苗的群体，所以一定有什么地方出了问题。”

行政令指示卫生与公众服务部（HHS）在三个月内向总统提交关于将MMR疫苗分拆的方案。不过有儿科医生指出，美国目前并没有获批准的单一抗原的麻疹、腮腺炎或风疹疫苗，意味着这个建议并不可行。公共卫生专家长期以来一直建议采用联合疫苗，因为这种方式能更迅速地为儿童提供更全面的保护，同时也避免家长须多次预约,带孩子接种疫苗，减少错过接种的风险。

专家：特朗普行政令缺乏科学基础

许多医疗专家指特朗普的行政令缺乏科学基础，可能危害公共卫生。医生出身的共和党参议员卡西迪在社媒批评行政令是“错误”的，称特朗普并不具备进行这些变革所需的专业知识。

美国儿科学会传染病委员会成员米尔斯通说，这项行政令将使家长困惑，并可能导致高风险儿童错过或延迟接种疫苗。

特朗普这一举措事实上更像是建议而非命令，因为对于行政令所涵盖的部分范围，联邦政府并没有直接控制权，例如各州政府有权要求学生接种疫苗才可到校上课。

长年主张减少疫苗接种的卫生部长小肯尼迪今年1月曾推出疫苗政策改革，但后来被联邦法院一纸裁决书喊停。