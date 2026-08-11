（华盛顿/德黑兰综合电）美国总统特朗普要求伊朗为在战争、袭击和示威中造成的死亡作出赔偿，以回应伊朗就重开霍尔木兹海峡提出的多项强硬条件。美伊言论战升级，使海峡重开的前景趋于黯淡。

不过，巴基斯坦防长阿西夫星期二（8月11日）称，美伊已接近就霍尔木兹海峡问题达成某种安排，事态正朝着有利于和平的方向发展。他没有进一步说明。

特朗普星期一（10日）在社交媒体上发文称，伊朗代表正就过去五个月的军事冲突造成的破坏向美方索赔，伊朗此前从未在任何谈判或会议中提出有关要求。

特朗普说，他现在也要求伊朗赔偿“用路边炸弹及在多场冲突中”造成的伤亡，包括赔偿美国科尔号（USS Cole）驱逐舰遇袭事件遇难者，以及数千名在战斗中丧生人员的家属。2000年10月，科尔号在也门亚丁港遭受爆炸袭击，17名美军死亡。

特朗普称，伊朗也应向过去50年来杀害的数十万无辜抗议者的家属支付赔偿，此外还应对黎巴嫩、叙利亚、也门和加沙地带人民遭受的战争损失和死亡负责。

他写道：“我已指示我的代表，在未来所有谈判中坚定地提出这些要求。”

彭博社指出，伊朗几乎肯定会拒绝美国的新条件。伊朗外交部周一强调，霍尔木兹海峡是否重开，取决于美国是否停止非法行径、解除对伊朗的海上封锁，并作出赔偿。

特朗普坚称，美国百分之百控制着霍尔木兹海峡，这条航道目前是畅通的。

他周一在白宫告诉媒体，伊朗虽会制造麻烦，偶尔在海峡投放水雷，但美军会发现这些水雷。

至于升级军事行动是否仍是他的其中选项，特朗普说：“如果我们想这么做的话，我们绝对有这个能力。你会知道的。”

伊朗分析员：特朗普无解方 共和党中期选举恐失利

伊朗政治分析员罗伊瓦兰（Hossein Royvaran）认为，美伊围绕霍尔木兹海峡的僵局会如何结束，取决于哪一方的耐力更强，而伊朗或能坚持更久。

他告诉半岛电视台：“美国正深受战争之苦：汽油价格上涨、通货膨胀加剧、国内生活费不断攀升……伊朗情况也是如此，不过伊朗社会有可以接受的理由：这是强加于伊朗的战争，它别无选择，只能自卫。”

罗伊瓦兰警告，除非特朗普能找到解决方案，否则共和党恐在中期选举中失利。

特朗普随意改变政策 基金经理：美国犹如新兴市场

《金融时报》评论员拉赫曼（Gideon Rachman）则发表文章指，特朗普政府今年早前抓走时任委内瑞拉总统马杜罗后，曾嘲讽他“不作死就不会死”，如今这句话却应验在自己身上。

文章说，伊朗战争已严重失控，而当前局面的根源，是特朗普表现出的外行与傲慢。他在决定开战前未征询中东与欧洲盟友意见，且无视幕僚对伊朗可能关闭霍尔木兹海峡的警告。

拉赫曼认为，无论美伊危机以什么方式结束，美国外交与安全政策都可能受到长期影响。与美国往届政府极力捍卫国家信誉不同，特朗普每天都在破坏美国信誉，他不断威胁摧毁伊朗，然后很快改口称和平已近在咫尺。

即使特朗普落实对伊朗的威胁，美国武器库存也可能无法支持高强度的军事行动。导弹防御能力的大量消耗也意味着，美国难以保护波斯湾盟友的关键基础设施免受伊朗袭击，这已促使一些盟友重新思考如何保障自身安全。

特朗普的言论与反复无常的决策产生的影响，还延伸到了经济层面。有亚洲基金经理认为，美国如今更像一个新兴市场，因为它的政策会突然且随意改变、外国投资者可能遭到歧视、总统家族和盟友也深度涉入各种商业活动，这些因素或使外国投资者对持有美国资产更谨慎。