也门胡塞武装说，仍对与沙特阿拉伯对话持开放态度，但如果无法满足要求，将继续袭击与沙特有关的航运和军事目标。

新华社报道，胡塞武装首席谈判代表兼发言人萨拉姆星期二（8月11日）在社交媒体发声明说，胡塞武装代表团正在与地区和国际各方，就最新事态发展进行接触和会议。

他说：“我们没有关闭对话和谈判的大门。”

他指责沙特拒绝谈判，同时准备在也门采取进一步军事行动。

萨拉姆说，胡塞武装近期袭击与沙特有关联的船只和部队，是为了报复针对胡塞武装控制地区的攻击，尤其是7月13日对萨那机场的袭击。这次袭击导致一架载有胡塞武装代表团的伊朗飞机无法降落。

萨拉姆也指责，沙特阿拉伯加大对胡塞武装控制地区的经济压力，限制向红海港口荷台达的货物运输，并针对银行和企业。

沙特阿拉伯尚未对此作出回应。

这份声明发布之际，胡塞组织与沙特之间的局势正急剧升级。胡塞组织近期加强了导弹和无人机袭击，目标包括也门政府控制地区、沙特境内目标，以及与沙特有关联的商业船只。

自2014年底胡塞武装占领也门北部大部分地区以来，也门一直陷入冲突。沙特领导的联盟于2015年介入也门，支持国际公认的也门政府。

在联合国斡旋下，也门于2022年4月开始停火，6个月后停火协议到期且未正式延长。不过，此后数年间，脆弱的事实停火大致维持，直到近期局势再次升级。