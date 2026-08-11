日全食即将来临，欧洲各地掀起观测眼镜抢购潮，有些商店早已断货，有的30分钟卖掉100副眼镜。

法新社报道，星期三（8月12日）即将迎来一场壮观的日全食，全食带主要经过俄罗斯极北部、格陵兰岛、冰岛及西班牙北部等地。日全食是月球运行到太阳和地球中间，三者排成一条直线时，月球完全遮住太阳光的天文现象。

在西班牙，部分地区将位于日全食带内，因此找到经过认证的观测眼镜变得越来越困难，许多分发点的眼镜已经售罄。

马德里国家自然科学博物馆入口处张贴的告示称，馆内观测眼镜已全部售罄。

这个博物馆是西班牙政府组织的一项活动的一部分，活动旨在免费发放200万副观测眼镜，参与机构包括全国30家科学机构。

马德里市中心的一些药店星期二（11日）仍有眼镜供应，通常以每副3至4欧元（约4.43至5.91新元）的价格出售经过认证的、用于安全观测太阳的观测眼镜。

不过，巴塞罗那一家眼镜店的老板西斯奎拉说，店内的眼镜已经断货10天了。“现在显然有很多人买不到眼镜了。”

民众梅布尔说：“我从上星期五（8月7日）就开始四处打听，但根本找不到眼镜。”

这种抢购眼镜的现象在欧洲各地不断上演。在布鲁塞尔，大约90%的太阳将被月亮遮挡，人们也在争相购买眼镜。

眼镜店经理梅赫达维说，他听从身为药剂师的妻子的建议，提前大量订购眼镜，但仍然供不应求，不得不追加订单。“刚刚到了两箱，一共100副，30分钟就卖光了。”

在法国，这次日食为偏食，但一些药店的眼镜也已被抢购一空，而另一些药店仍在接收货源，价格也大幅上涨。

星期一（10日）下午，大批民众在药房外排队，希望能以每副5.95欧元的价格购买眼镜，但当店员拿出空盒子时，他们却失望而归。

一名药店员工说，供应商的订单量太大，已经无法自行配送，只能通过优步（Uber）送货。

法国医药工会联合会主席贝塞特说，需求量远远超出预期。几个月前，供应商个别给每家药店约200副，足够大约400万人使用。“但显然，想观看日食的人更多了。”

他的药店在一周内就售罄全部200副眼镜。

在葡萄牙，拥有600多家眼镜店的Club da Visao网络一直免费提供认证眼镜，每人限购一副。

医生警告说，在日食期间直视太阳会损伤视网膜，可能损伤负责中心视力的视网膜细胞。

医生也提醒，不要购买未经认证的替代品。