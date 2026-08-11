随着日本人口老龄化，独居老人数量大增，“孤独死”悲剧也不断上演。地方政府会委托殡葬业者处理无人认领的遗体，但日本媒体揭发，部分黑心业者通过收购废弃民宅，在屋内安装简陋冷藏柜，以低成本承接孤独死者的收尸业务，从中牟利。

《读卖新闻》引述日本总务省全国生活状况调查报道，独居老人家庭数量已达903万户，是有统计以来首次突破900万户。随着独居老人增加，当局需要处理的“孤独死”个案也随之增加。2024年数据显示，无人认领的孤独死遗体达5万2000具，约占当年死亡人数的3%。

由于日本法律并未强制规定非直系亲属必须承担死者的后事责任，收尸和火化的担子就落在地方政府身上，支出总额约为120亿日元（约9600万新元）。

报道揭露，随着孤独死个案增加，恶质殡葬业者也有所增加。以东京一家注册殡葬业者为例，每年平均接到地方政府委托的1000多宗孤独死收尸业务。这家公司以极低价格承接业务，为降低成本，将遗体存放在东京近郊的废弃民宅内。屋内没有空调，纸箱散落各处，遗体则放在大型不锈钢冷藏柜内。

日本法律规定，领取公共救济金的人去世后，可以“丧葬补助”制度申请最高额21万日元的补助金。黑心殡葬业者显然是以此为标准，收取的价格是每具遗体16万5000日元。

淑德大学社会福利学教授结成康博指出：“无人认领的遗体数量预计会持续增加，当局有必要设立专门部门监督和处理这类情况。对于没有亲属的老人，在生前就妥善安排好身后事宜也至关重要。”

千叶县船桥市目前约有30万独居老人。当地一名官员指出：“负责火化无人认领的遗体并非一项常规行政服务；我们采取相关措施是出于公共卫生方面的考量。”

他也透露：“并非所有这些独居老人都毫无亲属。在他们去世后，我们会查阅户籍资料并联系亲属，但令人沮丧的是，得到的答复大多是拒绝。有些人甚至只说一句‘我们（与死者）已无关系’便挂断了电话。”

据了解，船桥市已开设“无亲属老年人支援项目”， 鼓励独居老人与社会福利委员会签订身后事合同。根据计划，参与者可投保低成本的丧葬保险，将火化、安葬事宜委托给这个委员会。