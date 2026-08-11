美国总统特朗普去年签行政令对国际刑事法院人员实施制裁，四家美国主要人权组织如今对特朗普提起诉讼，指控他违宪。

路透社报道，人权观察、开放社会研究所、美国朋友服务委员会和宪法权利中心星期二（8月11日）在纽约提起诉讼，指特朗普下令的制裁措施阻碍他们与国际刑事法院合作，为世界各地涉及种族灭绝、战争罪和反人类罪的案件寻求正义。

特朗普去年签署行政令，授权制裁与国际刑事法院合作的检察官、法官和其他人员，原因是他们起诉了来自美国及盟友以色列的官员。美国和以色列都不是国际刑事法院成员国。

代表上述人权组织的首席律师洛温斯坦发表声明说，他们希望终止这套制裁制度，并指出这个行政令超越总统权限，也违反国际法和美国法律，包括言论自由和宗教自由。

此前，一些致力于巴勒斯坦人权的倡导团体上个月提起类似的诉讼。三名国际刑事法院法官也已就制裁问题分别起诉特朗普政府。

美国国务院回应说，这些团体试图“助长国际刑事法院的权力滥用”，并称国际刑事法院威胁美国主权。

国务卿鲁比奥上个月说，美国政府将加大力度削弱位于海牙的国际刑事法院，包括发起一场旨在说服其他国家退出法院的外交行动。

鲁比奥辩称，法院对执行特朗普强硬移民政策、或参与打击涉嫌运载毒品船只行动的美国人员，以及其他美军人员构成威胁。

7月31日，特朗普在内阁会议上回应鲁比奥的立场时说，这场运动旨在捍卫以色列总理内坦亚胡和其他人，而不是捍卫特朗普本人。

特朗普反对国际刑事法院的立场可追溯至他的第一任期。2020年，特朗普曾签署类似行政令，但被一名法官驳回。法官认为，这项行政令可能违反美国宪法第一修正案。前总统拜登政府随后于2021年撤销这项行政令。