美国政府宣布，解除对联邦政府设备使用TikTok的限制。

彭博社报道，白宫管理和预算办公室星期一（8月10日）发布一份备忘录，撤销2023年的一项指令。指令曾禁止在政府设备上使用TikTok，原因是担心TikTok当时的中国所有权构成安全风险。

司法部上个月发布一份书面意见，认定TikTok不再符合2022年通过的一项法律中“受监管应用程序”的定义，曾禁止在联邦平台上使用TikTok。

TikTok的美国业务控制权已于今年1月完成转移，中国母公司字节跳动有限公司将控制权转让给由甲骨文公司和私募股权公司银湖资本牵头的美国企业财团。政府后来认定，TikTok业务转移至美国投资者后，这款热门社交媒体应用不再构成国家安全威胁。

在美国总统特朗普总统的主导下，这笔交易旨在使TikTok免受美国于2024年生效的法律所制裁。起因是担心TikTok及母公司字节跳动可能与中国当局共享美国用户的信息。

美国司法部的意见指出，目前版本的TikTok已独立于字节跳动运营，并由美国投资者控股。在新东家的领导下，这款应用已修改最初由字节跳动开发的内容推荐算法和网络安全程序，以保护联邦政府信息，避免受到当初引发禁令的安全风险影响。