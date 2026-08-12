（伦敦讯）研究发现，刚上中学就开通社交媒体账号的儿童，考试成绩比晚几年才开始使用社媒的学生差。研究人员认为，不断查看社媒更新内容可能导致学生容易分心，从而影响学业。

意大利米兰比可卡大学的研究团队分析了5000多名当地学童的社媒使用习惯，以及他们在标准化的数学、意大利文和英文考试中的成绩。结果显示，到13至14岁时，那些11或12岁就拥有社媒账号的学生在数学和阅读考试中的得分，要低于等到至少14岁才有社媒账号的学生。

到15至16岁时，较早与较迟使用社媒者在意大利文考试中的得分出现同样的差距，数学考试得分差距更大。

研究人员指出，较早使用社媒的学生，相当于落后六个月的学习进度。推迟使用社媒对考试成绩的帮助，则等于密集补习所能达到的一半效果。

这种成绩差距在数学和意大利文考试中十分明显，但对英文考试没有影响。这可能是因为多数社媒平台都使用英文，为儿童提供接触和练习英文的机会。

这项研究无法证明，社媒会导致考试成绩变差。但研究报告主笔马尔科·圭（Marco Gui）说：“至少在青春期前，这些社媒平台会带来问题。”

他指出，频繁查看社媒信息，会降低人们对现实生活的参与程度。“这可能意味着，他们不太愿意花时间去做一些需要投入时间的事，比如对这个年龄段的学生来说很耗时的功课。”

马尔科·圭支持对使用社媒设定年龄限制，但他强调，有关当局也须采取更多行动，让社媒平台变得更安全，且不易让人上瘾。