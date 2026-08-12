美国连同约40个国家发表联合声明，警告在未提前通知的情况下进行弹道导弹测试存在危险。上个月，中国在太平洋海域试射了一枚可搭载核弹头的导弹。

法新社报道，这份由欧洲和印太地区国家在星期二（8月11日）联合发表的声明说：“在没有进行充分的前期通报并提供详细信息的情况下，进行可搭载核弹头的弹道导弹测试是危险的，而且会扰乱测试周边相关国家的和平与安全。”

声明还说：“这增加了误判的风险，削弱了全球的稳定与安全，并与拥有远程导弹能力所应承担的责任相违背。”

这些国家呼吁所有国家至少提前24小时发出导弹发射通知，通报内容应包括发射的导弹类型、计划的发射窗口、区域和方向。

声明补充道：“各国还应该按照国际标准，向飞行员和船员提供清晰的通告，以降低风险，包括预计的落区或着陆区域。”

7月6日中午约12时，中国海军一艘战略核潜艇向太平洋海域试射了一枚带有训练模拟弹头的潜射战略导弹。这是中国时隔近两年再度公开在太平洋试射洲际弹道导弹。北京在试射导弹前仅向极少数国家发布简短通知。监测机构说，这枚导弹似乎落在所罗门群岛、瑙鲁和图瓦卢之间的某片海域。