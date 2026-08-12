围绕霍尔木兹海峡通航安排的美国与伊朗间接谈判仍未取得突破，波斯湾阿拉伯国家现已接受由伊朗控制这条关键航道的“新常态”。波斯湾能源生产商宁可谈判各方达成一项重新开放海峡的协议，也不愿未来再有战争。

《华尔街日报》星期一（8月10日）报道，重开霍尔木兹海峡的谈判陷入僵局，主要原因在于伊朗要求获得经济纾困，而美国反对对航运施加限制。波斯湾国家绕过封锁的努力也受挫，因为替代出口路线面临的风险包括来自伊朗支持的也门胡塞武装的袭击。

波斯湾能源生产商得出的结论是，伊朗对霍尔木兹海峡的控制将成为永久性的，而这将无限期地扰乱他们的油气出口以及全球能源供应。但他们担心的是，若重新爆发战争，后果将更加不堪设想。

这一困局凸显出这场战争不仅催生了一个更具对抗性的伊朗，也让这个对全球能源安全至关重要的地区，在面对伊朗时陷入了无计可施的境地。

正在酝酿的协议虽允许开放海峡，但也使伊朗对驶入船只的监管权“制度化”。伊朗在波斯湾地区的对手对这项协议安排并不满意。

不过波斯湾国家官员表示，相较于美伊之间可能爆发进一步军事行动并危及阿拉伯国家能源基础设施，他们还是倾向于接受这一协议。

伯明翰大学海湾安全问题研究员卡里姆（Umer Karim）说：“在这种背景下，波斯湾阿拉伯国家无法真正确保霍尔木兹海峡的绝对安全和开放，也无法再依赖这条海峡进行运输或贸易。”

他说：“因此，眼下别无其他选择，只能在一定程度上对伊朗的要求做出让步。”