叙利亚和伊拉克星期二（8月11日）相继发表声明，强烈谴责哥伦比亚承认以色列对戈兰高地拥有“主权”。

哥伦比亚右翼新政府星期一（10日）宣布，承认以色列对戈兰高地拥有主权，成为继美国后第二个作出这一承认的国家。美国于2019年宣布承认以色列对戈兰高地拥有主权。

叙利亚过渡政府外交部星期二发表声明说，叙利亚重申戈兰高地是叙利亚领土不可分割的一部分，哥伦比亚政府的声明严重违反《联合国宪章》以及国际法基本原则。

叙方重申，坚决反对以色列持续在叙境内实施袭击与入侵行为。叙利亚呼吁所有国家与国际组织承担责任，尊重国际法与联合国决议。叙利亚将持续动用外交、法律手段捍卫本国主权、领土完整与固有权利，努力收复所有被占土地。

伊拉克外交部11日也发表声明，强烈谴责哥伦比亚承认以色列对被占领的戈兰高地拥有主权的决定。

声明强调，戈兰高地是被占领的叙利亚领土，任何一方都无权改变其法律地位，或赋予占领方任何缺乏依据的合法性。哥伦比亚的这一决定不具备任何法律效力，也无法改变“戈兰高地是叙利亚领土不可分割的一部分”这一事实。

伊拉克外交部指出，承认占领国对被占领土拥有“主权”开创了危险先例，破坏国际法原则和违反《联合国宪章》。伊拉克完全支持叙利亚维护国家主权和领土完整。

新华社报道，国际社会不承认戈兰高地为以色列领土。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确指出，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定“完全无效，不具国际法律效力”。

联合国秘书长古特雷斯7月访问叙利亚时重申，戈兰高地是叙利亚领土，联合国支持叙利亚的领土完整、独立和主权，以色列在戈兰高地的侵犯行为不可接受。