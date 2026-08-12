朝鲜在韩美“乙支自由护盾”（UFS）联合军演即将启动之际发射弹道导弹，导弹飞行距离达到700公里以上。

韩联社报道，韩国联合参谋本部星期三（8月12日）消息称，朝鲜当天清晨6时许（新加坡时间凌晨5时许）从江原道元山一带向东部海域发射一枚弹道导弹。导弹飞行距离达到700公里以上，韩美正缜密分析具体参数。

值得关注的是，一名游客称，在韩国江原道高城郡海岸一带，肉眼就能看到朝鲜发射的飞行器。高城距离元山约130公里。

通常射程为300至1000公里的导弹被归类为短程弹道导弹，但韩联参未将朝鲜12日发射的导弹界定为短程弹道导弹。

这是朝鲜今年第11次发射弹道导弹。韩美8月17日至27日举行战区级“乙支自由护盾”联合军演，朝鲜在韩美联合军演前发射导弹，引发关注。朝鲜向来对此军演反应敏感，常在军演期间开展武力示威。

6日下午，朝鲜从元山一带发射了一枚短程弹道导弹。分析认为，朝方12日可能再次发射与6日同款的导弹。朝方并未报道6日射弹消息，因此有观测认为，朝鲜当天的发射模式或与以往不同。

韩国国防政策研究机构“韩国国防安保论坛”（KODEF）秘书长申锺宇认为，鉴于朝鲜连续两次在同一地点各发射了一枚导弹，很可能是在试射经改良的导弹。从朝方未公开前一次发射情况来看，此次射弹可能是为了测试武器，而非意在武力示威。他还说，从导弹飞行距离来看，朝方发射的可能是被称为“朝版伊斯坎德尔”的“KN-23”改良版，或是短程高超音速导弹“火星-11戊”。6日疑似发射同款导弹，此次则以高仰角发射。