美国总统特朗普证实，他上月到土耳其安卡拉参加北约峰会后，秘密改乘军用飞机离开，这是因为美国特勤局和军方考虑到存在威胁，希望他乘坐另一架飞机。

彭博社报道，特朗普星期二（8月11日）晚上从俄亥俄州返回华盛顿附近的安德鲁斯空军基地后告诉记者：“我由特勤局和军方护送。他们想让我乘坐另一架飞机……所以我照做了。我想确实存在某种威胁，但我并没有过多追问……我经常受到威胁。”

但特朗普补充说：“实际上，我认为我后来乘坐的那架飞机风险更大。”

特朗普7月7日至8日到安卡拉出席北约峰会。特朗普飞往安卡拉时是搭乘卡塔尔送给他、刚翻新成新空军一号的一架波音747飞机。他离开安卡拉前在社媒平台Truth Social发文说，他将乘一架比较旧的浅蓝色空军一号到英国米尔登霍尔皇家空军基地，“以示缅怀”。那架新的空军一号已停在那个基地，让驻扎在基地的美军官兵参观。

《华盛顿邮报》10日引述一名熟悉这次秘密换乘飞机安排的美国官员和另一名了解特朗普行程的人士说，特朗普在安卡拉登上一架旧的空军一号，在媒体镜头前亮相后，随即被一辆机场餐饮车秘密送到一架较小的空军C-32A运输机。他实际上并未搭乘旧的空军一号离开安卡拉。

一匿名美国官员称，安排特朗普换乘飞机是因为特朗普受到涉及伊朗的可信威胁。