联合国教科文组织说，自塔利班2021年在阿富汗重新掌权以来，估计已有240万名阿富汗女童被禁止接受中学教育。

路透社报道，塔利班本周迎来重新掌权五周年纪念日，尽管人权组织日益担忧阿富汗的人权状况，一些国家仍在扩大与塔利班政府的关系。

联合国教科文组织（UNESCO）星期二（8月11日）发表声明说，阿富汗是全球唯一一个正式禁止女性接受中等和高等教育的国家。UNESCO说，“这可能导致阿富汗未来几十年里失去发展潜力、贫困加剧，并造成不可逆转的损害”。

UNESCO估计，塔利班禁止女性接受中学教育和高等教育，将导致到2066年有60万名阿富汗女性退出劳动力市场，将造成累计收入损失高达96亿美元（约123亿新元），同时增加早婚风险。

UNESCO说，塔利班限制女性接受高等教育预计还将加剧女教师的短缺。目前已有超过200万名小学生因上述禁止措施以外的其他原因而失学。

估计到2030年，阿富汗将缺少1万1000多名合格的女教师。

UNESCO紧急情况教育项目协调员贾贝里安（Hoda Jaberian）在一次简报会上说：“许多教师已经离开这个国家……而那些留在教育系统里的人也被禁止继续任教。”

她说：“禁止女教师教导男学生的决定，不仅使教育体系流失大量合格的教师和教育工作者，还导致男学生只能由不合格的男教师来授课。我们现在面临的局面是，要么是不合格的男教师，要么是没有教师。”

UNESCO指出，阿富汗超过90%的10岁儿童无法阅读简单的文本，全国识字率仅为37%。许多学校拥挤不堪，而且设备简陋，将近一半的学校缺乏饮用水、卫生设施或暖气。

塔利班控制的阿富汗教育部未立即回应置评请求。