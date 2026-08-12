（布加勒斯特综合电）英国《金融时报》星期三（8月12日）报道，乌克兰应美国要求，暂停使用无人机袭击从俄罗斯黑海新罗西斯克港出发的油轮。

报道引述乌克兰官员说，美国副总统万斯上月要求乌克兰停止袭击非俄罗斯船只，以免扰乱石油市场及影响美国企业利益。乌克兰同意不攻击里海管道联盟（CPC）相关设施，也不袭击未受乌克兰制裁、没有运输俄罗斯石油或货物的外国船只。

消息人士说，黑海无人机袭击导致CPC今年7月石油装运量最多减少约五分之一。

另一方面，罗马尼亚国防部长米鲁察星期二（11日）说，罗马尼亚军方在黑海专属经济区、靠近海上天然气项目“海王星深水区”的位置，炸毁两架漂浮的“天竺葵”（Gerbera）型无人机。

米鲁察未说明无人机的来源，但乌克兰确认无人机不属于乌方。

米鲁察说：“为了航道安全，以及确保平台附近工程顺利进行，我们决定将无人机受控引爆。”

罗马尼亚与乌克兰有着614公里的陆地边界；过去四年，罗马尼亚领空屡遭俄罗斯无人机侵入，黑海关键贸易与能源航道上也出现漂浮的水雷。