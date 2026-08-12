（安达卢西亚综合电）美国总统特朗普曾夸耀，他对伊朗发动的战争促使德黑兰出现一届“非常理性”“非常不同”且更加通情达理”的领导层。然而，本周六名强硬派人士获任关键安全职位表明，伊朗新领导层既非温和派，也无意妥协。

伊朗最高领袖穆杰塔巴星期一（8月10日）正式任命六人担任武装部队总参谋部、伊斯兰革命卫队及民兵武装“动员穷人组织”的高级职务。他们有的是革命卫队要员，有的是军队高层。

美国有线电视新闻网（CNN）引述专家分析报道，这标志着穆杰塔巴的政策不再像父亲哈梅内伊那样谨慎，而是对外部敌人采取更为强硬姿态，转向进攻性威慑模式，同时对内部异议更加警惕。

荷兰智库克林根达尔研究所中东问题专家阿齐兹指出，穆杰塔巴的政策有两个并行优先事项，一是让国家做好准备，应对更具对抗性的外部环境；二是进一步加强国内安全。

美国田纳西大学查塔努加分校政治学副教授戈尔卡提醒，这些新晋高层中，大多数都有情报背景。“我们看到的局面是，伊朗伊斯兰共和国正朝着以安全为主导的官僚政权迈进。”

华盛顿智库战争研究所则指出，这次人事调整强化伊朗政权当前的极端强硬立场，包括对霍尔木兹海峡的绝对控制、美军撤出这个地区，以及伊朗核计划发展等问题上。

穆杰塔巴上周末还任命革命卫队前总司令雷扎伊（Mohsen Rezaei）为最高国家安全委员会秘书。雷扎伊长期呼吁抵抗美国，但同时承认存在谈判空间。

乔治华盛顿大学中东政治学助理教授阿佐迪解读说，雷扎伊隶属于革命卫队的一个派系，认为“从美国获得让步的唯一途径是继续战斗，对美国施加压力，并持续给特朗普带来痛苦”；他的晋升符合伊朗延长与美国冲突，以及确保特朗普盟友在美国中期选举中失败的整体战略。

分析：伊朗若撑得住 就更不会放弃海峡控制权

特朗普政府还押注对伊朗的制裁和海上封锁压力能迫使德黑兰屈服，但《华尔街日报》分析认为，伊朗统治者正打造“生存型经济”，维持国家长期遭受重创的经济运转，从而抵御旷日持久的攻势。

凯投宏观经济研究公司的数据显示，美国重新实施封锁后，伊朗7月石油出口几乎降至零。伊朗的年通胀率已超过80%，鸡肉价格比上年同期上涨190%，牛奶价格上涨150%。国际货币基金组织预计，伊朗经济今年将萎缩5.4%。

分析人士指出，德黑兰正通过配给稀缺物资、限制外汇流出、削减投资，并将更多经济负担转嫁给普通家庭，来勉力维持战略物资进口和国家机器运转。

这种求生存而非求复苏的经济模式将加剧国内贫困，但也为拖延与美国谈判争取更多空间。若伊朗能够坚持下去，超越华盛顿的预期，就更没有理由放弃对霍尔木兹海峡的控制权，延长对峙局面，并增加再次爆发冲突的风险。