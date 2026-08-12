（华盛顿综合电）美国总统特朗普证实，由于收到威胁，他在出席北约领导人峰会后，秘密改乘一架军机离开土耳其。他解释，这是美国特勤局和军方的安排，并称感觉自己搭乘的飞机面对更大的威胁。

路透社、彭博社报道称，这起事件显示，在美伊冲突进入第六个月后，美国已开始采取非正常手段保护总统安全。

《华盛顿邮报》星期一（8月10日）报道揭示，特朗普上个月在土耳其首都安卡拉出席北约领导人峰会后，在媒体镜头前登上一架旧“空军一号”飞机，但随后通过餐车秘密转移到一架美军C-32A运输机上，飞往英国。

报道称，这个安排是为了应对来自伊朗的导弹暗杀威胁。而包括美国国务卿鲁比奥和财长贝森特在内的随行白宫官员，以及10多名媒体人员，则被留在“空军一号”上。

特朗普星期二（11日）接受媒体采访时证实这次秘密换机。他说：“他们（特勤局和军方）要我搭乘另一趟航班，另一架飞机，同样安全，但他们要我这样做，所以我做了。他们说什么我就做什么。”

特朗普称，相信换机是因为存在威胁，但他没有询问具体是什么威胁，也没有解释为什么军方认为其他人搭乘“空军一号”是安全的。“我不知道，我想其实我坐的那架飞机可能面临更大威胁。”

如此隐秘的换机，在美国总统出行历史上还属首次。2000年，时任总统克林顿从印度前往巴基斯坦时，也在最后一刻换乘其他飞机，但部分媒体被提前告知这个消息；2023年时任总统拜登则未公开行程秘密前往乌克兰，不过全程有记者和摄影师陪同。

特朗普这次前往土耳其时，搭乘的是由卡塔尔赠送的豪华波音747飞机改装而成的新“空军一号”，这也是这架“空军一号”的首次国际飞行。

返程时，特朗普称他将搭乘一架旧的“空军一号”飞到英国的美军基地，再转乘新的“空军一号”回国，而后者已提前飞到基地供士兵参观。不过，他最终搭乘军机抵达英国，并在那里换乘了新“空军一号”。

这次秘密换机也引发外界对于新“空军一号”安全性的质疑。不过美国空军发布声明称，新飞机“安全、可靠，配备了满足总统任务所需的最先进技术”。