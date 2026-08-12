（纽约／迪拜综合电）由于美伊冲突持续阻碍霍尔木兹海峡航运和波斯湾地区能源设施运作，美国能源信息署预计，中东石油产出到明年底都还会面对每日60万桶的缺口，原油价格明年的回跌幅度或缩小，消费者须支付的燃油价格涨幅则更大。

美国能源信息署（EIA）星期二（8月11日）发布的8月份《短期能源展望》报告称，美伊恢复交火阻断霍尔木兹海峡航运，波斯湾地区在7月份每日约有550桶原油处于停产状态，相当于全球用量的5%以上，但比6月份的770万桶有所改善。

由于霍尔木兹海峡关键航道过去几周又有船只被攻击，8月份的油运估计继续严重受限，到9月份才缓慢恢复，第三季的原油停产量预计每日平均约660万桶。

然而，即使中东的石油产出和运往全球的贸易流可在2027年初恢复到战前水平，EIA估计到了明年底仍会有相当于每日60万桶原油处于停产。

EIA预期全球今年的石油产出将达每日平均1亿零80万桶，比7月份的预测少1%，至于全球需求则跟7月的预测一样，约1亿零400万桶。

供应短缺扩大，促使EIA调高今明两年的油价预测。布伦特油价今年每桶平均86.81美元，西得克萨斯中质（WTI）油价则是每桶平均80.88美元。

到了明年，即使中东的石油产出和贸易在年初得以显著恢复，油价的预期跌幅也小于7月份的预测，布伦特油价预期跌20.1%至69.39美元，WTI油价则预期跌19.1%至65.39美元。

随着冲突迈入第六个月，各国消费者再度面对燃油价格和通货膨胀高涨的冲击。EIA预测汽油和柴油价格今年全年分别将上涨3.7%和5.4%，并将明年的零售汽油价格从7月份预测的3.09美元调高6.5%至3.29美元。

霍尔木兹与曼德海峡航运形势恶化

根据EIA报告，美伊战事爆发后，霍尔木兹海峡在今年第二季每日平均运输490万桶原油，远低于去年最后一季的2160万桶。美伊一度短暂达成的停火谅解备忘录并未显著改善情况，而伊朗与阿曼寻求达成协议，重开海峡并合作管理的前景仍未明朗，扼制着红海航道的曼德海峡航运形势也同样险峻。

也门胡塞武装星期二宣称，它在曼德海峡打击一艘装载军备的沙特阿拉伯船只。美军则说，它的海军MH-60海鹰直升机在霍尔木兹海峡向一艘不顾警告停驶的巴拿马注册货船发射两枚地狱火导弹。

波斯湾国家判定伊朗将永久控制霍尔木兹海峡

《华尔街日报》星期二引述波斯湾官员报道，中东产油国如今已接受伊朗将永久控制霍尔木兹海峡，对它们的能源出口构成持续不断的干扰。这是因为选择重新开战，结果只会更糟。

波斯湾官员称，虽然它们并不乐见伊朗与阿曼正在协商的海峡重开协议，因为这将正式确立伊朗对来往船只的监管权，但这还是比美伊进一步交火，危及各国能源基础设施的后果较可接受。

官员坦承，各国的能源和水处理设施十分脆弱，可能成为伊朗打击的目标，以此扰乱能源供应，并向美国施加压力。

巴拿马运河航道拥堵 船主愿出高价插队

另一方面，彭博社引述消息报道，受美伊战争影响，全球船运业者纷纷寻找替代航线，巴拿马运河的通行等待时间如今已超过一周。

知情者称，一艘悬挂新加坡国旗的集装箱船Seaspan Benefactor的船主，最近在港口当局的公开拍卖中支付了400万美元，以获得“插队”的权力。

行业数据显示，运载液化天然气、原油和精炼产品的新巴拿马型（Neopanamax-size）船只若没有预订航行舱位，必须排队长达10天，是这条连接太平洋与大西洋的关键航道5月以来的最长纪录。

不少业者，尤其亚洲的油气、化肥与化学品贸易商都愿意支付更多费用来加快航运。