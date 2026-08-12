为抢占可能继人工智能（AI）之后重塑经济与社会的下一轮科技竞争，韩国政府将小型模块化反应堆（SMR）、核聚变、量子、航天航空、先进生物等七大领域列为未来增长引擎，通过政企联合投资，提前布局未来10年至20年的产业竞争力。

韩国总统李在明星期三（8月12日）在青瓦台举行“未来增长动力七大SEED发布会”时说，韩国必须把握当前半导体产业带来的机遇，为AI时代之后做好准备。他强调，七大SEED“既是下一代增长引擎，也是国家核心战略资产”。

李在明指出，AI革命正全面改变产业和生活，未来尖端技术如何演进、产业格局如何重组难以预测。在全球科技竞争加剧之际，韩国能否从追赶者转为先行者，取决于现在的选择。他说，相信今天播下的技术“种子”，未来成长为支撑韩国经济的新支柱产业。

SEED意指“推动颠覆性创新的战略性新兴增长引擎”（Strategic Emerging Engines for Disruptive Innovation），七大项目分为未来清洁能源、下一代前沿技术和先进供应链三大领域，包括SMR、核聚变、下一代可再生能源、量子、航天航空、先进生物以及关键矿产与材料供应链。

在清洁能源领域，韩国计划2027年启动SMR政企联合详细设计，2035年实现轻水型SMR商业化；核聚变方面，目标是2035年前建成“韩国型创新核聚变反应堆”，争取2030年代末发电、2040年代实现商业供电。同时发展高效太阳能电池、超大型风力涡轮机和超高压直流输电等技术。

下一代前沿技术方面，韩国计划2029年实现具备纠错能力的100量子比特级量子处理器（QPU）国产化。航天领域将于2029年发射月球轨道通信卫星，2030年发射首个月球着陆器，2032年再发射1800公斤级着陆器，并在2035年前建成自主低轨卫星通信网络。

先进生物领域将推动AI与生物技术融合，2030年前建设癌症专用AI模型、自主实验室和生物工厂，并争取2035年前实现脑机接口（BCI）产品商业化。

在供应链领域，政府计划2030年前将十大关键矿产再资源化率提高至20%，扩大重要物资储备，并在未来五年投入约10万亿韩元（约90亿新元）研发资金，降低关键矿产、材料及设备对特定国家的依赖。

韩国政府将成立政企联合组织统筹七大项目，同时改革科研资助制度、扶持深科技创业，并探索将半导体等既有产业创造的资本重新投入未来产业。

韩国政府强调，希望以七大SEED为未来世代创造新的发展机会，培育继半导体和AI之后的新经济支柱，最终打造“无人能够替代的韩国”。