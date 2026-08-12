（佩雷拉综合电）哥伦比亚百年大地震遇难者已超过250人，搜救工作仍在继续，除了专业搜救队以外，许多居民也自发参与救援和志愿帮助。

哥伦比亚西部星期一（8月10日）发生一个世纪以来最强烈的地震，震级达到7.4级，多地公寓楼、房屋、学校和医疗中心建筑出现裂缝或倒塌。

截至当地时间星期二（11日）上午，各灾区共报告254人死亡。其中101人死于咖啡种植区腹地佩雷拉，95人死于全国第三大城市卡利。

这两个重灾区的救援人员动用起重机、搜救犬和重型机械，在损毁的建筑中搜寻生命迹象；志愿者则组成人链，徒手清理瓦砾，奋力救援。

在佩雷拉市，志愿者组成人链，协助清理瓦砾。（彭博社）

由于一些街区已经夷为平地，许多家庭准备在公园里过夜。也有很多幸存者因为害怕余震而露宿街头。这场地震还使得部分医疗系统不堪重负，进一步增添救援行动的难度。

救援人员星期二从佩雷拉市废墟中救出32岁的拉戈（Daniela Largo）。她的亲友说，一名当地居民听到废墟下有人呼救，便和邻居们一起清理瓦砾，直到专业救援人员赶到。“多亏了他，我们今天才能这么开心。拉戈12岁的儿子正在家里等她。”

卡利市长则说，市里的太平间已经爆满，当局还在从街头运回更多遗体。

卡利瓦列大学医院的部分楼体坍塌，医生被迫将病人转移到停车场，露天救治。在靠近震中乔科省、面向太平洋的森林地区，许多原住民社区目前仍处于断电或缺乏基本服务状态，给救援工作带来困难。

天灾无情，但哥伦比亚人团结一心，成千上万的人为受灾社区运送水、食物和物资，献血中心外也排起长队。

地震发生几天前，哥伦比亚新总统德拉埃斯普列亚刚刚就职。他已前往灾区，并承诺为佩雷拉所在里萨拉尔达省的受灾居民免除三个月公用事业费用，以及提供临时住房的财政支持。