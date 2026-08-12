法官星期三（8月12日）宣布，一名英国连环性侵犯者因两项谋杀罪和一项强奸罪被判终身监禁。

路透社报道，40岁的利维（Simon Levy）上周被判谋杀罪名成立，罪名包括去年3月和8月各杀害一名女性，以及同年1月强奸并严重袭击第三名女性。

法官卢克拉夫特在判处利维终身监禁时说，利维“显然是一个为了满足个人性欲而冷酷无情地剥削他人的人”。

在去年4月因涉嫌谋杀53岁的特鲁希略而被捕之前，利维曾多次因在高峰时段的火车上性侵女性而被捕。

但利维获释后，又性侵五名女性，最终残忍杀害39岁的威尔金斯。

伦敦警察厅说，释放利维是因为当时他们无法确认特鲁希略的死与第三人有关。伦敦警察厅厅长罗利告诉记者，警方“本可以做得更好”，但“司法系统需要更好地履行职责”。

利维的罪行以及警方和检察官的失职让他得以继续犯罪，这引发广泛批评。

妇女司法中心首席执行官维斯特里奇说：“此案中一系列的失误令人震惊地证明……我们的刑事司法系统正处于崩溃的边缘。”

伦敦警察厅已就其将嫌疑人风险等级降至中等水平（2024年生效）一事向警方监管机构自首，而英国交通警察局和皇家检控署也承认存在失职行为。

伦敦市长萨迪克·汗在一份声明中说，他对嫌疑人的罪行以及多个机构的失职感到震惊，并呼吁开展多部门联合审查，以防止此类事件再次发生。