六个月前，从波斯湾出口石油的流程相当简单：以尽可能低的成本生产原油，经由最快的路线出口，再卖给出价最高的国家。

那种日子已经一去不复返。

霍尔木兹海峡长期以来是波斯湾石油出口最重要、最便捷的通道，但受伊朗战事影响，经由海峡的航运活动仍受到严重限制。许多油轮必须面对伊朗攻击型无人机的威胁，或关闭定位设备，在“静默”状态下航行。当地已有至少17名海员丧生。

几十年来，波斯湾国家一直是全球主要的石油产地，如今这些国家正致力于摆脱对这条狭窄水道的依赖。这些国家正在建设或扩建能够绕开该海峡的输油管道及其他基础设施，并大幅提升在亚洲等地的石油仓储能力。

这些举措凸显了战争如何重塑波斯湾地区的石油产业格局。尽管相关项目耗资数十亿美元且需数年方能完工，但各国政府和企业均视其为应对这一动荡加剧地区局势的必要风险对冲手段。

即使美国与伊朗最终停火，波斯湾石油出口国也已意识到，过度依赖单一运输通道的风险已经难以承受。从长远来看，这些措施也可能削弱伊朗在地区的影响力。

德克萨斯大学奥斯汀分校的能源分析师卡希尔（Ben Cahill）告诉《纽约时报》：“许多人认为，霍尔木兹海峡将再也无法像战前那样承担同等比例的石油出口运输任务。世界上没有任何国家愿意再次如此严重地依赖这一运输枢纽。”

他说，能源生产商已开始更加重视基础设施的安全性，即便这意味着要付出更高的成本并牺牲一定的效率。

在面向阿曼湾的阿联酋港口城市富查伊拉（Fujairah），施工人员正昼夜不停地铺设一条新的原油管道。这条管道与现有的输油管线平行，用于输送来自阿布扎比陆上油田的原油。

这项宏大的工程旨在将该国的绕​​行输送能力提高一倍，达到每天360万桶，从而使阿布扎比几乎所有的陆上原油都能在无需经过霍尔木兹海峡的情况下，直接输送至国际油轮。

在邻国沙特阿拉伯，国家石油巨头沙特阿美（Aramco）正加速推进其“东西输油管道”（East-West Pipeline）耗资数十亿美元的扩建工程。这条全长1201公里的输油管道始建于20世纪80年代两伊战争期间，横贯阿拉伯半岛，直通红海港口延布（Yanbu）。

沙特官员正致力于将输送能力再提高每天100万至200万桶，同时也在考虑建设第二条较小的平行管道，用于输送成品油。

与此同时，霍尔木兹海峡局势持续不明朗，也促使波斯湾产油国采取更多措施。

科威特正与沙特阿拉伯及其他阿拉伯国家商讨建设一条输油管道，旨在将科威特的油田与红海沿岸或阿曼境内的港口连接起来。据约旦国家电视台报道，伊拉克和约旦也重启一项搁置已久的输油管道计划。管道若建成，每天可把多达100万桶原油输送至红海沿岸的亚喀巴港。

此外，伊拉克也在加快推进一项修复受损输油管道的计划，以便将基尔库克油田的原油输送至叙利亚的地中海沿岸。

除了新建输油管道外，波斯湾国家还在数千英里之外，通过在韩国、日本和印度等地扩建储油设施，构建实物保险。逻辑很简单：如果霍尔木兹海峡被封锁，石油已经运到了海峡的另一侧。