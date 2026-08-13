白宫宣布，总统特朗普周三签署了一份备忘录，授权联邦执法部门利用网络工具，打击在外国司法管辖区活动、针对美国人实施攻击的跨国犯罪组织。

白宫周三（8月12日）说，特朗普签署了一份国家安全总统备忘录，指示政府“利用私营部门的能力与创新，在美国政府的指导、控制和授权下协助开展这些网络行动”。

白宫在备忘录说明中列举勒索软件攻击、金融诈骗，以及其他由境外犯罪组织实施的犯罪活动，并将这些组织统称为“跨国犯罪组织”。

白宫说，备忘录建立一个框架，鼓励私营企业与其他私人实体，以及联邦、州、地方、部落和领地各级机构达成协议，共同收集跨国犯罪组织的威胁情报，并制定应对网络威胁的行动方案。

备忘录指示国土安全部通过国土安全特别工作组下属的国家协调中心制定一项计划，开展“旨在破坏外国跨国犯罪组织的具体网络行动”。计划由国土安全部和司法部共同监管。

根据备忘录，在联邦政府监督下，经过审查的参与企业可针对特定目标开展“网络监视行动”和“网络效应行动”。

备忘录指出，“网络效应”包括对信息系统、网络、由信息系统控制的物理或虚拟基础设施，或存储于其中的信息进行潜在的操纵、干扰、阻断、降级或破坏。

备忘录还规定，参与企业必须缴纳至少100万美元（约128万新元）的保证金或托管资金。

路透社报道指，私营企业参与针对犯罪分子及其他目标的网络行动并非新概念，但过去一直备受争议，原因在于人们担心局势升级、引发意外后果以及面临跨部门协调难题。

美国国土安全部和白宫暂未回应有关计划更多细节的询问。