美国五角大楼监察长警告，遍布太平洋地区的美军设施正处于令人担忧的破败状态。

监察部门检查11处美军设施后发现，部分建筑出现腐蚀、墙壁破洞和天花板坍塌等问题，也存在霉菌和石棉隐患。有关问题已通过8月发布的一份管理层紧急咨询报告，通报给十几名国防部高级官员。

负责评估工作的助理监察长斯通（Randolph Stone）在8月6日发布的一份通知中指出，这些问题不仅影响关乎美军战备状态的基础设施，也波及供部队人员及他们家属使用的设施。

“管理层咨询报告”通常在审计期间发布，用于提醒高层注意需要立即处理的问题。报告大部分内容已被以“受控非机密信息”为由大幅删节。

五角大楼周二拒绝就咨询报告中提出的问题，发表除已向监察长提供的意见之外的任何额外评论。

彭博社报道，报告汇总了五角大楼多个部门的意见，包括负责基础设施现代化的副助理部长、美军太平洋司令部司令、陆军设施事务助理部长、海军设施事务副助理部长及太平洋空军副司令。

不具名的五角大楼官员说，许多设施建于20世纪70年代，长期老化，加上地震、海啸等环境因素，以及人员和资金不足，导致设施状况恶化。

日本冲绳嘉手纳空军基地是美军在太平洋地区的重要空中力量枢纽，储存价值8亿3600万美元（约10亿7000万新元）的弹药。

报告附带的一张机库照片显示，机库一面墙壁上有数个破洞，导致内部存放的物品直接暴露在室外环境中。