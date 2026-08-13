乌克兰总统泽连斯基说，面对俄罗斯日益频繁的弹道导弹袭击，乌克兰目前仅拥有从美国获取的急需拦截导弹总量的十分之一。

泽连斯基接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时透露，自己每天都要忙于无数通电话，并与盟友进行不公开的谈判，以争取获得更多导弹。

近几周，俄罗斯的弹道导弹袭击急剧增加，首都基辅受创尤为严重。莫斯科正利用乌克兰“爱国者”拦截导弹库存几乎耗尽的局面，加大了攻击力度。

连斯基说，如果美国能提供现有库存10%的爱国者拦截导弹，便足以拦截俄罗斯所有弹道导弹；即使只获得5%，也能帮助乌克兰撑过这个冬天。

泽连斯基告诉CNN：“与2025年相比，我们今年的拦截弹数量减少到了原来的五分之二。俄罗斯每月发射的弹道导弹数量则是以前的两倍。”

他强调：“如果美国能向我们出售5%的库存，我们就能度过冬天并挽救生命。如果能出售10%，我们就能摧毁所有俄罗斯的弹道导弹。但目前我只有1%。”

据联合国统计，7月是自2022年4月以来乌克兰平民伤亡最惨重的一个月。

泽连斯基说：“每晚都有袭击发生，而且每个月会有四到五次大规模袭击……那些夜晚太可怕了。这里的人民确实非常英勇、坚韧，但他们也已经疲惫不堪。”

受美伊冲突影响，全球范围内出现了此类导弹短缺的局面。在此期间，美国和波斯湾国家消耗了数十枚导弹，以应对伊朗发动的导弹和低成本无人机袭击。这种短缺对乌克兰造成的冲击尤为严重，导致该国一些城市在面对莫斯科的火箭弹袭击时，似乎处于毫无防备的状态。