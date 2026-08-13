周四发布的最新数据显示，韩国仁川机场在2026年上半年超越伦敦希思罗机场和新加坡樟宜机场，成为全球最繁忙的国际客运枢纽。仁川机场在开航仅25年后便跃居榜首。

根据国际机场协会汇总的涵盖1234个机场的初步数据，仁川机场在过去六个月内接待了3839万名国际旅客。

仁川机场（Incheon）的排名稳步上升，从2002年的第10位升至2018年的第五位，并于2024年跃居第三位。

希思罗机场（Heathrow）以3779万名国际旅客位居第二，樟宜机场以3453万名紧随其后。长期与希思罗机场争夺榜首位置的迪拜机场，预计将跌出前五名。

据了解，排名的变动既归功于仁川机场自身的发展势头，也受到地缘政治格局变化的影响。

美国与伊朗的冲突阻碍了经由中东枢纽的中转客流，促使旅客转而选择仁川机场。其间，中转旅客人数同比增长18.1%，达到424万人次。其中，来自欧洲的中转客流更是激增了63.2%。

入境韩国的访客数量也大幅增长，主要以中国和日本游客为主。第二季度，外国旅客占仁川机场总客流量的44.4%，创下历史新高，较上年同期的39.5%有所上升。