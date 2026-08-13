共同社引述多名知情人士报道，日本首相高市早苗决定不在8月15日“终战日”这一天参拜靖国神社，并已就此展开协调。

报道指，如果高市参拜靖国神社，可能给目前呈改善势头的日韩关系以及日美韩三边合作带来严重影响。预计中国也会强烈反对，因此高市认为有必要顾及外交影响。她将集中精力处理熊本地震后的灾区修复和重建工作。

自2013年时任首相安倍晋三参拜之后，在职首相没有进行过参拜。安倍参拜之时中韩两国强烈反对，甚至连美国政府也表示强烈担忧，称“对采取了恶化与邻国紧张关系的行动感到失望”。

前首相菅义伟、岸田文雄以及石破茂的做法是，除了配合春秋例行大祭供奉被称为“真榊”的供品外，在终战日还自费献上玉串料（祭祀费）。

高市在出任首相前，为顾及保守派立场，包括担任阁僚期间，曾多次在“终战日”及靖国神社春秋例行大祭期间参拜。不过，去年10月出任自民党总裁后，她在去年秋季例行大祭和今年4月春季例行大祭期间都没有参拜，而是自费献上玉串料。

去年10月，高市在当选自民党总裁后的记者会上，针对就任首相后是否参拜靖国神社表明：“将酌情做出恰当判断。绝不能让它成为外交问题。”

日本内阁秘书长木原稔在8月7日的记者会上受询时说，“将由首相本人作出适当判断”。